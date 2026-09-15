martes 15  de  septiembre 2026
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Anuncian crucero por el Caribe con espectáculo exclusivo de Whitney Houston

La naviera Norwegian subrayó que la principal propuesta de entretenimiento del Aura será Whitney: A Celebration of Whitney Houston

Whitney Houston falleció en 2012 un día antes de la entrega de los premios Grammy.&nbsp;

Whitney Houston falleció en 2012 un día antes de la entrega de los premios Grammy. 

PASCAL LE SEGRETAIN/AFP

MIAMI.- El nuevo crucero Norwegian Aura, que tendrá a Miami como puerto base a partir de 2027, llevará a bordo un espectáculo nuevo dedicado a Whitney Houston y ofrecerá itinerarios de siete días por el Caribe Oriental y Occidental, informó este martes Norwegian Cruise Line (NCL).

La naviera, con sede en Miami, subrayó que la principal propuesta de entretenimiento del Aura será Whitney: A Celebration of Whitney Houston, que reimagina el legado de la cantante con arreglos contemporáneos, elementos visuales y una puesta en escena inmersiva.

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Entre junio y octubre de 2027, el crucero realizará itinerarios de siete días por el Caribe Oriental con escalas en Puerto Plata (República Dominicana), St. Thomas (Islas Vírgenes de EE.UU.), Tortola (Islas Vírgenes Británicas) y Great Stirrup Cay, la isla privada de NCL en Bahamas, que contará con el nuevo parque acuático Great Tides Waterpark.

Éxitos de la cantante

A finales de 2027 y comienzos de 2028, el Norwegian Aura ofrecerá rutas de siete días por el Caribe Occidental con escalas en Roatán (Honduras), Costa Maya y Cozumel (México), y Harvest Caye, el destino privado de NCL frente a la costa de Belice.

Se trata de una producción original de la naviera - de 45 minutos- en colaboración con The Estate of Whitney E. Houston y la compañía editorial musical Primary Wave Music que se presentará en el teatro de tres niveles del crucero, y combinará voces y banda en vivo con actuaciones que se extienden más allá del escenario principal.

Los pasajeros podrán escuchar éxitos como It's Not Right, But It's OK, I Will Always Love You y I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), canción que la revista Billboard nombró en 2023 como la mejor canción pop de todos los tiempos.

Pat Houston, albacea de la cantante, recordó en la nota de prensa que a la intérprete "le gustaban los cruceros".

Antes de comenzar su temporada desde Miami, el Norwegian Aura realizará el 21 de mayo de 2027 un recorrido de siete días por el Mediterráneo entre Trieste (Italia) y Barcelona (España), seguido de una travesía transatlántica de 13 días hasta Miami.

FUENTE: Con información de EFE

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