Icelandair reanuda sus vuelos a Miami

MIAMI. - Icelandair reanudará su servicio sin escalas entre el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y Reikiavik, restableciendo la conexión entre el sur de Florida e Islandia y ofreciendo enlaces con numerosos destinos europeos.

La aerolínea islandesa operará los vuelos, de aproximadamente ocho horas de duración, los domingos, miércoles y viernes, del 25 de octubre al 11 de mayo de 2027. El servicio contará con un Airbus A321LR de largo alcance y 187 asientos, con 22 plazas en Saga Class (Business) y 165 en clase económica.

La ruta vuelve a unir los glaciares y los espectaculares paisajes de Islandia con las playas y el ambiente tropical de Miami.

Los boletos ya están a la venta en icelandair.com, con tarifas promocionales desde $400 hasta el 21 de septiembre.

Desde Reikiavik, los pasajeros pueden continuar hacia más de 30 destinos europeos, entre ellos Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Londres y París, así como Oslo, Estocolmo y Helsinki.

Icelandair también mantiene su programa de escala, que permite a los pasajeros que viajan entre Norteamérica y Europa permanecer uno o varios días en Islandia sin pagar una tarifa aérea adicional antes de continuar hacia su destino final.

“Es una magnífica oportunidad para conocer las auroras boreales y los glaciares de Islandia, hacer un recorrido en barco y observar ballenas antes de continuar hacia Europa continental”, dijo Jorge Pérez, agente de viajes de Europe Tours.

El restablecimiento de esta ruta coincide con el crecimiento sostenido del Aeropuerto Internacional de Miami. MIA, el aeropuerto estadounidense con mayor movimiento de carga internacional y el segundo en tráfico internacional de pasajeros, prevé superar los 56 millones de pasajeros en 2026, según funcionarios aeroportuarios.

El aeropuerto también está ejecutando un programa de inversión de $9,000 millones, considerado sin precedentes, para modernizar y ampliar sus instalaciones.

Según datos oficiales, MIA constituye uno de los principales motores económicos del condado de Miami-Dade y Florida, al generar aproximadamente $118,000 millones en ingresos empresariales y servir como puerta de entrada para cerca del 60 % de los visitantes internacionales que llegan anualmente a Florida.