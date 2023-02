Anuncian filme sobre escritor y expreso político cubano

La noche eterna, de 70 minutos, está protagonizado por los actores Luis Manuel Álvarez, Enmanuel Galbán y Joel Lara. Los tres pertenecieron durante años a Teatro el Público.

La dirección de fotografía estuvo a cargo del también cubano, residente en Nueva York, David Leitner, quien ha estado nominado a los premios Oscar y Emmys. Mientras que la música pertenece a Roberto Poveda.

Según apunta el programa de la Bienal, el largometraje de Coco Fusco “reactiva y reimagina los conflictos políticos desencadenados por el moderno proceso de construcción nacional”.

La Bienal de Sharjah, organizada por la Sharjah Art Foundation (SAF), acoge a más de 150 participantes de alrededor de 70 países, así como se exhibirán más de 300 obras de arte y performances, música y cine en más de 18 sedes en cinco ciudades y pueblos del emirato de Sharjah.

Fusco, quien tiene un doctorado en Arte y Cultura Visual en la Universidad de Middlesex, ha realizado performances en eventos como la Bienal de Venecia y el Festival Next Wave y ha sido galardonada con los premios Herb Alpert de las Artes y Latinx Artist Fellowship, entre otros.

En gran parte de su creación y desde acciones performáticas donde expone su propio cuerpo, aborda aspectos relacionados con los temas de identidad, raza, género, historia y el exilio cubano.

Más sobre la directora

Coco Fusco es artista interdisciplinar y escritora. Ha recibido el Premio de las Artes 2021 de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, la Beca Latinx Artist 2021, el Premio Rabkin de Crítica de Arte 2018, el Premio Greenfield 2016, la Beca Cintas 2014, la Beca Guggenheim 2013, el Premio Absolut Art Writing 2013, la Beca Fulbright 2013, la Beca US Artists 2012 y el Premio Herb Alpert de las Artes 2003. Las performances y vídeos de Fusco se han presentado en la 56ª Bienal de Venecia, Frieze Special Projects, Basel Unlimited, tres Bienales del Whitney (2022, 2008 y 1993) y varias otras exposiciones internacionales.

Sus obras forman parte de las colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno, el Instituto de Arte de Chicago, el Museo Whitney, el Walker Art Center, el Centro Pompidou, el Museo Imperial de la Guerra y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Está representada por Alexander Gray Associates en Nueva York. Es profesora de arte en Cooper Union. Fusco es autora de Dangerous Moves: Performance and Politics in Cuba (2015). También es autora de English is Broken Here: Notes on Cultural Fusion in the Americas (1995), The Bodies that Were Not Ours and Other Writings (2001) y A Field Guide for Female Interrogators (2008).

Es editora de Corpus Delecti: Performance Art of the Americas (1999) y Only Skin Deep: Changing Visions of the American Self (2003). Colabora regularmente con The New York Review of Books y numerosas publicaciones de arte. Fusco es licenciada en Semiótica por la Universidad de Brown (1982), máster en Pensamiento Moderno y Literatura por la Universidad de Stanford (1985) y doctora en Arte y Cultura Visual por la Universidad de Middlesex (2007).