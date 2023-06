Anuncian gira del musical de Tina Turner tras su muerte

"Siempre hemos querido que el público esté con ella en la sala y obviamente va a tener un significado aún más especial ahora que se ha ido de nosotros físicamente", dijo Katori Hall una de las escritoras del libreto.

"Pero su energía, su espíritu, obviamente se han entretejido en nuestros procesos creativos. Y rezo para que siempre podamos darle a cada miembro del público un pedacito de Tina cuando vengan al espectáculo".

Turner, quien sobrevivió a un matrimonio horrible para triunfar en la mediana edad con éxitos como What's Love Got to Do With It y Better Be Good To Me, murió el mes pasado en Küsnacht, cerca de Zúrich. Tenía 83 años.

Después de California, la obra continuará su gira nacional, visitando 37 ciudades más en Norteamérica la próxima temporada. El musical ha estado de gira regularmente desde el otoño de 2022. También hay producciones en el West End de Londres, así como en Sydney, Australia y Stuttgart, Alemania.

El musical retrata los altibajos de la estrella dos veces incorporada al Salón de la Fama del Rock & Roll, incluyendo su matrimonio infernal marcado por la violencia doméstica y su ascenso como una querida solista con canciones como Private Dancer, River Deep, Mountain High, The Best y Proud Mary.

Tina recibió 12 nominaciones a los premios Tony, incluido el trofeo a la mejor actriz para Adrienne Warren en el papel principal. Hall escribió el libreto con Frank Ketelaar y Kees Prins.

Dos actrices comparten el papel de Turner: Naomi Rodgers y Zurin Villanueva, cada una interpreta cuatro de las ocho funciones que presentan por semana. También coprotagonizan Roderick Lawrence, Roz White, Carla R. Stewart y Lael Van Keuren.

Al ver a Warren como Turner en Broadway, los organizadores de la gira se dieron cuenta de que una sola actriz no podía desempeñar el exigente papel estando de viaje, dijo Hall.

"Vimos lo difícil que es para el cuerpo: es la parte física, es el canto, pero también es el peso emocional que cada noche uno tiene que poner sobre sus hombros y pasar más de dos horas de la vida de Tina Turner".

Hall recuerda haber descubierto que Turner había muerto cuando se despertó con mensajes que inundaban su teléfono. Su mente volvió a la época en que Turner fue a ver Tina en Broadway.

"Cuando cruzó la puerta, para ver a la gente ponerse de pie y darle una ovación, estaba muy agradecida de que pudiera sentir esa energía y ese amor en el lado estadounidense del océano antes de que falleciera", dice Hall.

"Creo que fue un hermoso regalo que pudimos darle en ese momento y estar en la sala respirando con ella y presenciando ese amor que se derramaba desde las butacas".

FUENTE: AP