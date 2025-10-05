Anuncian la séptima edición del IberoAmerican Film Festival Miami

MIAMI.- El Ibero-American Film Festival Miami (IAFFM) está de regreso. El jueves 9 de octubre de 2025, la Galería Andy Gato de Barry University será el escenario para el lanzamiento oficial de la 7ª edición de esta plataforma de cine.

En la gala, se presentará la imagen oficial del festival, un breve adelanto de la programación y se compartirán detalles sobre el Taller de Producción Creativa, el cual aspira reunir a jóvenes cineastas de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica residentes en EE.UU.

“Esta séptima edición es un homenaje a la creatividad y a la diversidad del cine iberoamericano, y estamos felices de poder compartir con la comunidad universitaria y el público de Miami esta antesala de lo que será una gran semana de cine y cultura”, señaló Fernando Arciniega, fundador y director ejecutivo del IAFFM, en un comunicado de prensa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ibero-American Film Festival (@iaffm_official)

El evento marca el inicio de una celebración cultural que tendrá lugar del 17 al 23 de noviembre de 2025, con sede en el Koubek Center de Miami y una programación complementaria en Miami Dade College, Barry University y St. Thomas University.

En esta edición, el IAFFM anunciará también su alianza con el Institute for Immigration Studies de Barry University, fortaleciendo el compromiso del festival con el diálogo cultural y la inclusión de comunidades migrantes a través del cine.