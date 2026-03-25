Anuncian remake de "Si tuviera 30", famosa película de Jennifer Garner

La actriz estadounidense Jennifer Garner asiste a la gala Baby2Baby en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, el 9 de noviembre de 2024.

MIAMI.- Los fanáticos de las comedias románticas celebran una gran noticia: Netflix está trabajando en una nueva versión de Si tuviera 30. La película estará protagonizada por Emily Bader y Logan Lerman, con Jennifer Garner , protagonista de la cinta original, como productora ejecutiva.

Brett Haley dirigirá el filme. Anteriormente dirigió People We Meet on Vacation, estrenada en enero de 2026, que también contó con Bader como protagonista y se estrenó en Netflix. El guion es de Hannah Marks, con revisiones de Flora Greeson.

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Clásico del cine

La película original de Si tuviera 30 se estrenó en 2004. En ella, Garner interpretaba a Jenna Rink, una niña de 13 años en 1987 que desea crecer tras ser humillada en una fiesta. Al día siguiente, se despierta con 30 años en 2004 y trabaja con su amiga de la secundaria, Lucy, interpretada por Judy Greer, pero descubre que se ha convertido en una persona cruel y despiadada.

"Si tuviera 30 es una de esas películas excepcionales y perfectas. Divertida, emotiva, profundamente humana, con actuaciones inolvidables de Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer. Soy fan desde hace mucho tiempo, así que participar en esta nueva versión conlleva una enorme responsabilidad", declaró Haley en un comunicado.

Todavía no está confirmado si Bader, de 29 años, y Lerman, de 34, interpretarán a Jenna y Matty, o si protagonizarán una nueva historia. No se han revelado más detalles sobre la película.