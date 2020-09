Arap Bethke: "Es hora de salir del clóset"

Embed Es hora de salir del closet... tuve Covid. Ya estoy bien y les comparto esto porque he notado que mucha gente no lo dice. Es importante que hablemos de esto abiertamente y que no discriminemos a la gente por haber salido positiva o que no hablen por vergüenza (....) — Arap Bethke (@ArapMX) August 30, 2020

Asimismo, Arap Bethke expresó su preocupación por el comportamiento de las personas ante la pandemia y envió un mensaje para prevenir el contagio.

"Yo me cuidé muchísimo y aún así me contagié. Como me he estado haciendo pruebas periódicamente lo supe, pero no tuve ningún síntoma. Debe haber mucha gente caminando en el mundo asintomática, esparciendo el virus. Debemos cuidarnos, esto no está ni cerca de acabarse", indicó el intérprete, de 40 años de edad.

"Vive una vida sana, come bien, haz actividad física, respira, si no tienes que salir no lo hagas, usa cubrebocas y mantén la sana distancia. Lávate las manos y no te toques la cara. Entre más información se comparta, mejor sabremos cómo salir de esta crisis. Cuídense", agregó Arap Bethke acerca del COVID-19.

Hasta ahora, varias han sido las personalidades del espectáculo que se han contagio de COVID-19: recientemente el actor Dwayne "La Roca" Johnson informó que él y su familia tuvieron el virus. A Dwayne y a Arap Bethke, también se suman J Balvin, Karol G, Pink, Itziar Ituño, Karla Martínez, Alan Tacher, entre otros.