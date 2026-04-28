martes 28  de  abril 2026
MÚSICA

Ariana Grande anuncia álbum "Petal" antes de iniciar nueva gira

El álbum, que saldrá a la venta el 31 de julio, viene acompañado de una portada en blanco y negro con una fotografía de Grande en primer plano

Ariana Grande posa en la alfombra roja de la 97 edición de los premios Óscar. 

Ariana Grande posa en la alfombra roja de la 97 edición de los premios Óscar. 

AFP
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- La nueva era de Ariana Grande está empezando. La estrella del pop anunció recientemente su octavo álbum de estudio, Petal, y compartió tanto la portada como la fecha de lanzamiento, antes del inicio de su próxima gira Eternal Sunshine Tour, que comienza en junio.

El álbum, que saldrá a la venta el 31 de julio a través de Republic Records, viene acompañado de una portada en blanco y negro en primer plano en la que la ganadora del Grammy sonríe con el cabello cubriendo parte de su rostro.

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En un comunicado, explicó el título del álbum, señalando que Petal representa "algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante".

Grande ya había causado revuelo entre sus fans el 8 de abril, cuando compartió en Instagram varias fotos donde se la veía trabajando intensamente en el estudio.

Antecedentes

El carrusel de imágenes mostró a la estrella de Wicked en diversas poses, incluyendo frente a una mesa de mezclas, con un micrófono y revisando archivos de audio en una computadora.

En la última imagen, aparecía sentada en una silla con los brazos en alto en una pose triunfal.

La cantante de We Can’t Be Friends también incluyó una imagen de delicadas flores, lo que llevó a algunos fans a especular si las flores tenían alguna relación con el nuevo álbum.

Este nuevo disco llega después de su séptimo álbum, Eternal Sunshine, que se publicó en marzo de 2024. Un año después, lanzó una versión de lujo del álbum.

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