En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

El rockero argentino Carlos "Indio" Solari falleció el 5 de junio de 2026 a los 77 años, según un informe policial obtenido por la AFP. Fue uno de los artistas más influyentes de Argentina en los últimos 40 años.

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Carlos Alberto 'Indio' Solari, uno de los artistas de rock más influyentes de Argentina en las últimas décadas, murió este viernes a los 77 años, según un parte policial al que accedió la AFP.

El cantante, vocalista de la legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, activa entre la década de 1970 y 2001, sufría la enfermedad de Parkinson al menos desde 2016. Medios locales indican que murió el viernes de madrugada en su residencia de Parque Leloir, unos 33 km al oeste de Buenos Aires. El parte policial señala que Solari tenía párkinson y que nada indica otra causa de muerte.

Solari llegó a convocar a cientos de miles de fanáticos en sus conciertos tanto líder y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, como de su banda solista, Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, activa desde 2004.

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12,2 millones de espectadores siguieron acto de León XIV

Un total de 12,2 millones de espectadores únicos, el 26% de la población española, han seguido por televisión las retransmisiones especiales realizadas por los medios de comunicación para cubrir el viaje pastoral de León XIV durante el fin de semana.

El acto que tuvo un mayor seguimiento por parte de la audiencia fue la Vigilia con los jóvenes en la plaza de Lima de Madrid, especialmente entre las 8:35 pm y las 11:37 pm coincidiendo con la presencia del Pontífice, según la catalogación de Fifty5Blue recogida por Barlovento Comunicación.

La segunda emisión más vista fue la realizada entre las 5:28 pm y 7:51 pm del domingo, 7 de junio, coincidiendo con la previa y el encuentro Tejer redes con el mundo de la cultura, presidido por el Papa León XIV en el Movistar Arena de Madrid, con la participación de Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín, entre otros. Y el tercer espacio más seguido por el público fue la llegada a Madrid del Pontífice y su visita al Palacio Real el sábado, entre las 10 y las 2:05 pm.

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Nadia Ferreira y Marc Anthony celebran "baby shower"

Nadia Ferreira y Marc Anthony han celebrado por todo lo alto el baby shower de su segundo retoño juntos. La modelo paraguaya y el intérprete compartieron junto a familiares y amigos en una exclusiva fiesta en donde las flores y los tonos rosa y verde fueron los protagonistas.

En las imágenes se aprecia a Nadia luciendo un vestido ceñido rosa strapless con una capa puesta de lado. El outfit dejaba ver la baby bump de la modelo, quien posó en compañía de su madre y del cantante de Flor Pálida.

La celebración se desarrolló en una locación rodeada de naturaleza. En las fotografías, las rosas han sido las principales protagonistas del encuentro, las cuales decoran un jardín con una fuente en su centro y una estructura tipo vivero que en el interior estaba decorada con mesas a lo largo para recibir a los invitados.

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Niegan liberación a hijo de princesa noruega

La justicia noruega ordenó este lunes liberar al hijo de la princesa heredera de Noruega, Marius Borg Høiby, para que pueda estar junto a su madre, gravemente enferma, mientras espera el veredicto en el juicio por presuntamente haber violado a varias mujeres y por violencia contra una expareja.

Sin embargo, como la fiscalía apeló inmediatamente esta decisión, el hombre de 29 años seguirá entre rejas hasta que un tribunal de apelación haya examinado el caso. Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette-Marit, con el príncipe heredero Haakon, Høiby se encuentra en prisión preventiva desde principios de febrero.

Durante su juicio, celebrado del 3 de febrero al 19 de marzo, tuvo que responder por 40 cargos y finalmente fue acusado de la violación de cuatro mujeres y actos de violencia reiterada contra una expareja. El veredicto se espera para el próximo lunes.

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Ariana Grande e Ethan Slater se separan

Ariana Grande e Ethan Slater han puesto fin a su romance, luego de casi tres años juntos. La información fue confirmada por una fuente a la revista People

Un informante señaló que la intérprete se encuentra tranquila y que actualmente está concentrada en la gira Eternal Sunshine, la cual comenzó el 6 de junio, así como también en el lanzamiento del álbum Petal previsto para el 31 de julio.

La cantante y Slater se conocieron durante el rodaje de Wicked, y fueron vinculados en julio de 2023. Pero fue en noviembre de 2024 que hicieron su relación pública en Instagram. Posteriormente, aparecieron juntos en varios eventos promocionales de Wicked y Wicked: For Good durante el último año y medio.

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