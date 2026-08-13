Ariana Grande oficializa relación con Ricky Álvarez en Instagram

La cantautora estadounidense Ariana Grande llega a la 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025.

MIAMI.- Ariana Grande ya no esconde su romance con Ricky Álvarez . Luego de que diversos medios informaran que la cantante y el bailarín y fotógrafo se habían reconciliado, ahora ha sido el turno de la también actriz de confirmarlo en las redes sociales.

Recientemente, Grande compartió una serie de fotografías en Instagram que evidencian algunas de las actividades en las que la protagonista de Wicked ha estado en los últimos días. Sin embargo, una imagen llamó la atención de sus seguidores: aunque se ve borrosa y está al revés, en el retrato se puede apreciar a Ariana y Álvarez abrazados.

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La fotografía ha sido material suficiente para que los fanáticos de la intérprete aseguren que es más que un hecho que han vuelto.

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Reconciliación

Los rumores sobre una posible reconciliación surgieron semanas atrás, cuando ambos artistas fueron captados juntos en varias oportunidades este año.

Posteriormente, en julio, durante un concierto de la gira Eternal Sunshine Tour, Álvarez estuvo presente y Ariana manifestó: "Siempre encontramos el camino de vuelta".

En medio del revuelo, una fuente cercana a Grande dijo a la revista People que Álvarez siempre ha sido un gran apoyo para ella.

“Ricky siempre ha sido un amigo y confidente. Ella realmente confía en él. Tiene una energía maravillosa y positiva, la hace reír y ella disfruta de pasar tiempo con él”, dijo la misma fuente el 7 de julio.

Posteriormente, otro informante reveló: “Están tomándose las cosas con mucha calma. Ariana siempre ha considerado a Ricky un amigo. No le ha guardado rencor. Ricky es una persona fiable, digna de confianza y que brinda mucho apoyo. Ariana siente que puede ser ella misma cuando está con él. No se están precipitando a iniciar nada serio de inmediato, pero Ari está feliz de tenerlo de vuelta en su vida”.

Ariana Grande y Ricky Álvarez se conocieron en 2015, durante el Honeymoon Tour, gira de su disco My Everything.

El romance de la pareja tan solo duró un año. En julio de 2016 se confirmó la ruptura.

Actualmente, Álvarez posee una empresa de dirección creativa llamada All Things Mean, y ha tenido la oportunidad de crear contenido visual para marcas como Nike, Adidas, Calvin Klein, Ulta Beauty, KKW Beauty, Coach o Puma.