Confirman reconciliación de Ariana Grande y Ricky Álvarez 10 años tras ruptura

MIAMI.- El panorama de la música pop registra uno de los regresos más inesperados de la década. Tras semanas de intensas especulaciones impulsadas por sus fanáticos en redes sociales, medios especializados han confirmado que Ariana Grande y el bailarín Ricky Álvarez le han dado una nueva oportunidad al amor, marcando el retorno de una de las parejas más comentadas de la cultura pop.

La historia de amor entre Ariana Grande y Ricky Álvarez comenzó originalmente en 2015 y concluyó en el verano de 2016. Desde entonces, el bailarín permaneció en el círculo íntimo de la cantante como amigo, fotógrafo y colaborador creativo, lo que dio pie a constantes rumores. Sin embargo, en julio de 2026, el portal de noticias TMZ confirmó, a través de fuentes cercanas a la pareja, que ambos han retomado formalmente su relación sentimental.

Según los reportes, el reencuentro se ha estado gestando de manera discreta. Álvarez acompañó a la intérprete durante varios tramos de su gira Eternal Sunshine Tour e incluso pasó el fin de semana del 4 de julio con ella y su familia en Florida. La confirmación definitiva llegó por parte de la propia Ariana sobre el escenario: durante su concierto en Nueva York, la artista sorprendió al público al modificar el famoso verso de su éxito thank u, next (donde originalmente cantaba now I listen and laugh en referencia a Ricky) para entonar la frase we always find our way back ("siempre encontramos nuestro camino de regreso").

Tras su separación del actor Ethan Slater, fuentes cercanas aseguran que Ariana se siente sumamente feliz y cómoda al lado de Álvarez, a quien considera una de las personas más leales y de su entera confianza. Aunque la pareja ha decidido llevar esta nueva etapa con calma y lejos del foco mediático, su reconciliación ya es una realidad que celebra toda su comunidad de seguidores.

FUENTE: AFP