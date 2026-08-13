jueves 13  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Travis Kelce sobre su boda con Taylor Swift: "La mejor noche de mi vida"

Alrededor de 1.000 invitados, incluidos numerosos famosos, asistieron al evento, lo que obligó al cierre de calles cercanas al MSG y un importante operativo de seguridad

Taylor Swift besa a Travis Kelce #87 de los Kansas City Chiefs después de que los Chiefs derrotaran a los Buffalo Bills 32-29 para ganar el Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Missouri.

Taylor Swift besa a Travis Kelce #87 de los Kansas City Chiefs después de que los Chiefs derrotaran a los Buffalo Bills 32-29 para ganar el Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Missouri.

AFP/Jamie Squire/Getty Images

NUEVA YORK.- Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs del football americano de la NFL, aseguró este miércoles que su boda con la superestrella del pop Taylor Swift fue "la mejor noche" de su vida.

La pareja contrajo matrimonio los días 2 y 3 de julio en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, un lugar que Kelce consideró perfecto para cumplir un sueño de infancia.

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"Estoy agradecido con todos los que vinieron, que lo celebraron y se divirtieron con nosotros. Es más o menos todo lo que me queda de esa noche (...) tan loca, especialmente festiva", dijo Kelce en una rueda de prensa.

"Es bastante genial hacer realidad mi sueño de niño de ir a esa sala, que es un templo del deporte, y poder casarme allí", agregó.

Detalles

La boda estuvo rodeada de gran hermetismo. No se difundieron imágenes y el enlace solo fue confirmado posteriormente mediante un comunicado de la representante de Swift y un mensaje en las pantallas del recinto.

La ceremonia fue oficiada por el actor y comediante estadounidense Adam Sandler.

Alrededor de 1.000 invitados, incluidos numerosos famosos, asistieron al evento, lo que obligó al cierre de calles cercanas y a un importante operativo de seguridad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, indicó que los esposos pagaron 160.000 dólares para cubrir los costos generados a la ciudad.

Aunque el coste total de la celebración no ha sido revelado, la revista Forbes estima que superó los 20 millones de dólares.

Algunos invitados firmaron acuerdos de confidencialidad, aunque trascendieron detalles como la transformación del Madison Square Garden en un jardín y unos votos matrimoniales descritos como personales, encantadores y conmovedores.

Swift y Kelce hicieron pública su relación hace dos años y se comprometieron en agosto de 2025.

Kelce, una de las figuras de los Kansas City Chiefs, suma tres títulos del Super Bowl, obtenidos en 2019, 2022 y 2023.

FUENTE: AFP

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