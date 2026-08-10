Hermano de Ariana Grande muestra apoyo a la cantante tras anunciar pausa en su carrera

MIAMI.- Frankie Grande muestra apoyo a su hermana Ariana Grande. En una reciente publicación de Instagram, el bailarín y actor, medio hermano de Ariana por parte de su madre Joan Grande, le ofreció su apoyo a la superestrella del pop después de que anunciara que se tomaría un descanso.

Frankie, de 43 años, compartió un video de Ariana, de 33, interpretando One Last Time durante su concierto de la gira Eternal Sunshine en el United Center de Chicago el jueves 6 de agosto, junto con un emotivo mensaje.

"Familia para siempre. Te apoyaré hasta el fin de los tiempos. Estoy muy orgulloso de ti y muy feliz por ti. Anoche fue una hermosa celebración de tu arte y de la magnífica familia Eternal Sunshine que has construido y creado. Fue una noche mágica. Eres mágica. Eres mi todo y estoy muy feliz de haber estado allí para verte brillar en esta gira por última vez", escribió en la publicación.

Pausa temporal

Recientemente, la revista People confirmó en exclusiva que la artista de hate that i made you love me planea alejarse de la vida pública tras finalizar su gira Eternal Sunshine Tour el 1 de septiembre.

Durante un concierto en Chicago, Grande habló directamente sobre su decisión de tomarse un descanso, diciéndole al público que llenaba el recinto que "no fue algo reactivo o impulsivo", sino más bien un plan que había elaborado "en silencio, hace mucho tiempo".

En los últimos años, Grande se ha enfrentado cada vez más a la preocupación pública por su aspecto físico y su bienestar general durante la gira de prensa de Wicked: For Good en 2025 y de nuevo cuando lanzó su gira Eternal Sunshine Tour en Oakland, California, el 6 de junio.

FUENTE: AFP