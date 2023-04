Ariana Grande pide que se deje de hablar de cuerpos ajenos

“No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena. Quiero hablar sobre las preocupaciones sobre mi cuerpo. Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y guapa. Personalmente, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo”, inicia el video.

Ariana alegó que hace un tiempo el consumo indebido de algunos medicamentos le afectaron negativamente. “Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida y muchos consideran que es el momento en el que estaba más sana. Pero no, eso no era sano”.

La cantante se mostró tranquila y sin maquillaje, hecho al que hizo referencia y pidió que no se haga un escándalo por mostrarse verdaderamente natural.

“No estoy usando pestañas ni delineador en este momento, esta es mi cara, estos son mis ojos, así que no los asuste eso ahora, por favor”.

Asimismo, aprovechó para mencionar que, aunque no debería dar explicaciones sobre su vida privada, consideró que era necesario hacerlo en este momento ya que ha recibido mensajes de personas anónimas, seguidores y no seguidores, incluso atacándola.

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Aunque tu comentario intente ser con cariño y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona pueda estar trabajando en ello. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con nosotros mismos”, comentó.

No obstante, Ariana Grande agradeció a quienes han manifestado una preocupación genuina, y envió un mensaje de amor y apoyo a todos los que, al igual que ella, sufren ataques por su aspecto.

“Son preciosos, sin importar lo que pase, sin importar qué cara tienen estos días, el peso o qué tipo de maquillaje usen, o los procedimientos estéticos por los que hayan pasado o no”.

FUENTE: REDACCIÓN