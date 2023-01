Selena Gómez responde a quienes critican su cuerpo

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez llega a la 80ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 10 de enero de 2023.

MIAMI.- Selena Gómez rompió el silencio para, una vez más, responder a los internautas que han hecho comentarios sobre su cuerpo, tras su reciente aparición en la alfombra roja de la 80º edición de los Globos de Oro, premiación en la que competía en la categoría Mejor actriz de serie de televisión por su participación en Only Murders in the Building.