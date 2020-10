Ariana Grande, presidenta de los EEUU en "Positions"

En la producción, Grande se reúne con su gabinete mientras canta en lo que aparentemente sería la Oficina Oval.

Tras su publicación, la cantautora de 27 años se convirtió en tendencia en Twitter, donde los fans de la cantante compartieron algunos fragmentos en los que aparece a cargo del país.

En la plataforma de YouTube, Positions cuenta -hasta ahora- con más de nueve millones de reproducciones en su primeras 11 horas de publicación.

Embed

"Positions, disponible ahora. Dirigido por @davemeyers", publicó Grande en su cuenta de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram positions out now directed by @davemeyers Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 22 de Oct de 2020 a las 9:06 PDT

Para la producción de Positions, Ariana Grande trabajó con el productor musical Tommy Brown y el coautor Victoria Monét, quien también estuvo a cargo del tema Thank U Next. Además, trabajó por primera vez con el productor discográfico London on da Track, así como con el compositor Nija Charles.