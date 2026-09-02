miércoles 2  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Ariana Grande rompe en llanto en último concierto antes de retiro temporal

Grande cerró ayer en O2 Arena de Londres una serie de diez conciertos, todos con lleno absoluto, y puso así broche de oro a su gira Eternal Sunshine

Ariana Grande.

Ariana Grande.

AFP

LONDRES.- La cantante estadounidense Ariana Grande no pudo contener las lágrimas en su concierto de anoche en Londres, con el que se despide temporalmente de los escenarios para alejarse de lo que su equipo llamó "el constante escrutinio social".

Grande, de 33 años, cerró ayer en O2 Arena de Londres una serie de diez conciertos, todos con lleno absoluto, y puso así broche de oro a su gira Eternal Sunshine de 41 shows.

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Ante los 20.000 asistentes que la vitoreaban, Grande, sentada en un taburete, tomó el micrófono y, con la voz casi quebrada, dijo que les quería dar las gracias por haberle hecho vivir "una de las experiencias más bonitas de mi vida", y quería hacerlo "antes de ponerme a llorar del todo".

Hasta en dos ocasiones la cantante se llevó la mano a los ojos para enjugarse las lágrimas, pero pudo terminar su mensaje antes de lanzar besos a los asistentes.

Preocupación por su salud

Vestida completamente de negro, Grande no pudo disimular la extrema delgadez con la que ha aparecido en escena en los últimos tiempos, algo que ha desatado numerosos rumores sobre su salud física y mental.

Pese a eso, la crónica de la BBC subraya que Grande "no mostró señales de fragilidad o delicada salud" aparte de una herida en un pie, y que respondió con soltura a distintos bailes con su equipo de bailarines.

La fragilidad, según la crónica, solo apareció en su voz en un par de ocasiones, como cuando dijo a sus fans: "Londres, voy a necesitar vuestra ayuda con esta (canción)", antes de ponerse a entonar 'One Last Time', la canción que se ha convertido en una especie de símbolo para los supervivientes del atentado de Manchester de 2017, precisamente durante un concierto de la cantante. Aquel atentado se saldó con 22 muertos.

FUENTE: EFE

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