miércoles 2  de  septiembre 2026
RESPALDO

Comunidad española de Miami convoca acto en apoyo a Ceuta

La movilización pacífica se realizará este miércoles frente al Consulado General de España. La convocatoria surge tras la crisis migratoria que mantiene bajo presión a la ciudad autónoma

Imagen referencial

Imagen referencial

ChatGPT
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Residentes del sur de Florida están convocados este miércoles 2 a una concentración pacífica en apoyo a Ceuta, como parte de una jornada de movilizaciones que se extenderá por numerosas ciudades españolas y llegará también a Miami.

El encuentro está previsto para las 6:00 p. m. frente al Consulado General de España, situado en el 2655 de Le Jeune Road, en Coral Gables.

Lee además
La invasión de inmigrantes de dos días en Ceuta levantó una crisis y ola de ctíticas e interrogantes
CRISIS MIGRATORIA

Invasión a Ceuta saca a la luz conexiones opacas entre Marruecos y socialistas de España
El empresario Marbelli, Pedro Rodriguez, propulsor de la flotilla Armada Solidaria.
CRISIS MIGRATORIA

La "Armada de la Solidaridad" llega a Ceuta y exige firmeza al gobierno español

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) promueve los actos como una muestra de solidaridad con los habitantes de Ceuta, después de la entrada extraordinaria de migrantes ocurrida a finales de julio desde territorio marroquí.

La convocatoria circula en redes sociales bajo los lemas “Miami con Ceuta”, “Ceuta es España” y “Ceuta no está sola”. Los asistentes han sido invitados a llevar banderas españolas, carteles de solidaridad y camisetas alusivas a España.

La actividad aparece además en el registro elaborado por la plataforma Por Ceuta, que recopila las concentraciones anunciadas públicamente, aunque aclara que no actúa como organizadora directa de esos encuentros.

Una movilización más allá de España

El mitin en Coral Gables coincide con el Día de Ceuta y amplía una iniciativa que tendrá su mayor expresión en España, donde cientos de municipios anunciaron concentraciones frente a sus respectivos ayuntamientos.

La presión migratoria desbordó los recursos de acogida y provocó una creciente tensión social en la ciudad autónoma.

España solicitó posteriormente ayuda de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, para reforzar el procesamiento y la identificación de los recién llegados.

Crisis con repercusión política

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, pidió respaldar las movilizaciones al advertir que la ciudad permanece bajo una situación límite. En Ceuta también se realizará este miércoles una manifestación que partirá de las Murallas Reales y concluirá frente a la Delegación del Gobierno.

La convocatoria nacional ha generado, sin embargo, diferencias políticas. Mientras el Partido Popular y Vox exhortaron a sus seguidores a participar, dirigentes socialistas y agrupaciones de izquierda cuestionaron el posible uso partidista de la crisis.

La FEMP sostiene que los actos no están dirigidos contra ninguna formación política y que su propósito es transmitir apoyo a la población ceutí. En Miami, el llamado enfatiza igualmente el carácter cívico y pacífico de la concentración.

Temas
Te puede interesar

Pedro Sánchez cambia su discurso sobre Ceuta y descarta implicación de Marruecos

Festival de cine y arte argentino en sur de Florida honra a Jorge Luis Borges

Festival de teatro hispano celebra 40 años de arte, identidad y encuentro cultural en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

Harold Gene Lucas
PENA CAPITAL

Florida prevé ejecutar a un reo tras casi 50 años en el corredor de la muerte

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
Aumentan tensiones

EEUU lanza ataques sobre objetivos en Irán en respuesta a ofensiva contra bases estadounidenses

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.
NARCOTRÁFICO

Memorando secreto permite ataques a embarcaciones de narcos en el Caribe y Pacífico, según ABC News

Cubano muestra afiche del dictador Raúl Castro. La Habana, Cuba. 
INSÓLITO

Favorita para la ONU deseó "larga vida" al dictador Raúl Castro, enfermo y encausado por EEUU

Te puede interesar

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

Por Sofía Nederr
Imagen referencial
PAUSA JURÍDICA

Juez frena temporalmente demanda de Florida contra píldora abortiva

Imagen referencial
RESPALDO

Comunidad española de Miami convoca acto en apoyo a Ceuta

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
EXCLUSIVA

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
Aumentan tensiones

EEUU lanza ataques sobre objetivos en Irán en respuesta a ofensiva contra bases estadounidenses