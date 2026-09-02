Comunidad española de Miami convoca acto en apoyo a Ceuta

MIAMI. - Residentes del sur de Florida están convocados este miércoles 2 a una concentración pacífica en apoyo a Ceuta, como parte de una jornada de movilizaciones que se extenderá por numerosas ciudades españolas y llegará también a Miami.

El encuentro está previsto para las 6:00 p. m. frente al Consulado General de España, situado en el 2655 de Le Jeune Road, en Coral Gables.

CRISIS MIGRATORIA La "Armada de la Solidaridad" llega a Ceuta y exige firmeza al gobierno español

CRISIS MIGRATORIA Invasión a Ceuta saca a la luz conexiones opacas entre Marruecos y socialistas de España

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) promueve los actos como una muestra de solidaridad con los habitantes de Ceuta, después de la entrada extraordinaria de migrantes ocurrida a finales de julio desde territorio marroquí.

La convocatoria circula en redes sociales bajo los lemas “Miami con Ceuta”, “Ceuta es España” y “Ceuta no está sola”. Los asistentes han sido invitados a llevar banderas españolas, carteles de solidaridad y camisetas alusivas a España.

La actividad aparece además en el registro elaborado por la plataforma Por Ceuta, que recopila las concentraciones anunciadas públicamente, aunque aclara que no actúa como organizadora directa de esos encuentros.

Una movilización más allá de España

El mitin en Coral Gables coincide con el Día de Ceuta y amplía una iniciativa que tendrá su mayor expresión en España, donde cientos de municipios anunciaron concentraciones frente a sus respectivos ayuntamientos.

La presión migratoria desbordó los recursos de acogida y provocó una creciente tensión social en la ciudad autónoma.

España solicitó posteriormente ayuda de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, para reforzar el procesamiento y la identificación de los recién llegados.

Crisis con repercusión política

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, pidió respaldar las movilizaciones al advertir que la ciudad permanece bajo una situación límite. En Ceuta también se realizará este miércoles una manifestación que partirá de las Murallas Reales y concluirá frente a la Delegación del Gobierno.

La convocatoria nacional ha generado, sin embargo, diferencias políticas. Mientras el Partido Popular y Vox exhortaron a sus seguidores a participar, dirigentes socialistas y agrupaciones de izquierda cuestionaron el posible uso partidista de la crisis.

La FEMP sostiene que los actos no están dirigidos contra ninguna formación política y que su propósito es transmitir apoyo a la población ceutí. En Miami, el llamado enfatiza igualmente el carácter cívico y pacífico de la concentración.