miércoles 2  de  septiembre 2026
CINE

Maggie Gyllenhaal, jurado de la Mostra, denuncia problema sistémico para directoras de cine

El festival, que arranca hoy su edición 83, ha recibido algunas críticas este año por la poca presencia de mujeres directoras en su competición por el León de Oro

Maggie Gyllenhaal acepta el premio a Mejor Director por La hija perdida en el escenario durante los Premios Film Independent Spirit 2022 el 6 de marzo de 2022 en Santa Mónica, California.

Maggie Gyllenhaal acepta el premio a Mejor Director por 'La hija perdida' en el escenario durante los Premios Film Independent Spirit 2022 el 6 de marzo de 2022 en Santa Mónica, California.

Alberto E. Rodríguez/Getty Images/AFP

VENECIA.- La cineasta estadounidense Maggie Gyllenhaal, presidenta este año del jurado del Festival de Venecia, reconoció este miércoles en una rueda de prensa que existe "un problema sistémico" en el mundo del cine que perjudica a las directoras.

"Diría que existe un problema sistémico. Evidentemente, creo que es mucho más difícil para las mujeres conseguir financiación para sus películas", reflexionó la directora al ser preguntada por este tema en la rueda de prensa de apertura de la Mostra veneciana.

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El festival, que arranca hoy su edición 83, ha recibido algunas críticas este año por la poca presencia de mujeres directoras en su competición por el León de Oro. De las 21 películas a concurso, solo dos llevan la firma de mujeres: 'Woman unknown', de la danesa May el-Toukhy, y 'Naza', de la israelí Rachel Szor y su compatriota Yuval Abraham.

Gyllenhall planteó la posibilidad de que "los temas sobre los que las mujeres quieren hacer películas, al haber tenido una experiencia diferente en el mundo, no siempre son vistos como 'alta cultura'".

"¿Quién decide qué es bueno? ¿Quién decide qué es valioso?", inquirió, reivindicando a las "muchas" mujeres que sí participarán en distintos jurados y secciones de la Mostra.

La cineasta también sopesó el hecho de que "ha pasado muy poco tiempo desde que las mujeres han tenido la oportunidad de hacer películas" y, por ello, "todavía queda camino por recorrer".

"Llevará algún tiempo acostumbrarse al hecho de que, creo, muchas mujeres hacen películas de una manera bastante diferente a como las hacen los hombres", zanjó.

Cine político

Por otro lado, durante la rueda de prensa también salió a colación la gran cabida que el festival ha dado este año al cine político y a películas sobre guerras, crisis o tensiones sociales.

Su director, Alberto Barbera, aseguró que no existen "temas que se rechacen" a la hora de seleccionar las películas a concurso o los estrenos, ni tampoco vetos a directores o países. "El único requisito es la calidad, la complejidad de una obra", agregó.

"Ahora tenemos muchas películas que hablan de actualidad, quizá porque la mayoría de directores tiene una sensibilidad especial y no quieren refugiarse en mundos de fantasía, prefiriendo afrontar cuestiones dramáticas en un momento particularmente difíciles", sostuvo.

Gyllenhaal prometió hablar sobre esta cuestión durante la gala de apertura de esta noche pero lanzó una pregunta retórica a la prensa: "¿cómo es posible que estemos aquí hablando de cine ahora mismo, cuando el mundo se encuentra en estado de emergencia?".

Para ella, la respuesta "tiene que ver con la empatía" porque, alegó, "el cine ofrece una oportunidad para encontrarla", al asistir a historias rodadas y contadas por otras personas.

"No creo que haya ningún tema ni ningún cineasta que no deba ser escuchado. Creo que podemos desafiarnos a nosotros mismos para escuchar historias sobre las personas más corruptas, más perversas, porque eso nos brinda la oportunidad de encontrar empatía hacia esas personas e incluso de observar las formas en las que nosotros mismos podemos llevar dentro un pequeño lado malo", defendió.

Junto a Gyllenhaal, en el jurado de la competición oficial de Venecia están las directoras y guionistas Kaouther Ben Hania (Túnez) y Shahrbanoo Sadat (Afganistán); el compositor británico Daniel Blumberg; los realizadores Xavier Giannoli (Francia) y Johnnie To (Hong Kong) y el profesor italiano de cine Francesco Casetti.

La 83 edición del Festival de Venecia arrancó este miércoles y transcurrirá a lo largo de los próximos once días, hasta que el 12 de septiembre anuncie la película ganadora de su León de Oro.

FUENTE: EFE

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