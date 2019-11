Ariana Grande tiene problemas de salud y no sabe si su gira sigue

La cantante quiso ser franca con sus seguidores y pedirles comprensión por los momentos que está atravesando. "Sueno bien, pero tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo. Estoy viendo a mi médico e intentando ponerme bien para el concierto de mañana. Lo último que querría es cancelarlo en este momento con tan poca antelación. De veras que guardo la esperanza", dijo.

"Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo. Por favor, tómense esto como una gentil advertencia: No quiero estar preocupada mañana si no puedo hacerlo", continúa Grande, de 26 años.

La autora de “Thank u next” advirtió que estuvo tres semanas sin sentir una evolución positiva y que ha estado preocupada por ello: "Me he estado tomando todos los medicamentos, haciendo todo lo que está en mi mano por recuperarme".

"Mi mamá y mis amigos se están ocupando de mí, pero tengo este sentimiento de miedo ahora mismo. Los quiero con todo mi corazón y los mantendré informados", terminó su primer mensaje.

Sin embargo, la cantante publicó en las últimas horas más stories en su Instagram, así como mensajes en Twitter, en los que incluso llorando y con un aparato para respirar, ponía al día a sus fans. "He estado tosiendo y tuve esto como una loca infección de seno que no ha desaparecido en mucho tiempo. No he podido mejorar realmente y esta noche, mi cabeza estaba realmente dividida y pesada y mis glándulas realmente dolían y estoy tratando de averiguar qué está pasando".

"No puedo decirles cuánto los amo y aprecio a todos por vuestras muestras de afecto. Qué bendición es tenerlos en mi vida", destacó Grande.