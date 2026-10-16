viernes 16  de  octubre 2026
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Ariel Ramos Perdomo, entre el humor y la reflexión sobre las apariencias en redes sociales

El influencer cubano combina humor, experiencias personales y mensajes sobre la vida cotidiana que exhortan a cuestionar las apariencias, evitar las comparaciones y valorar lo que realmente importa

El influencer Ariel Ramos Perdomo.&nbsp;

El influencer Ariel Ramos Perdomo. 

Captura de pantalla/ IG @ariel_ramos_perdomo
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- Ariel Ramos Perdomo ha encontrado en las redes sociales un espacio para conectar con el público a través del humor, la espontaneidad y las historias cotidianas.

El creador de contenido cubano ganó popularidad con sus videos junto a Martha, a quien llama cariñosamente “abuela”, en los que la complicidad y las ocurrencias de ambos se convierten en protagonistas. Sin embargo, detrás de las escenas divertidas también hay espacio para compartir experiencias personales que reflejan los desafíos de emigrar, adaptarse a una nueva vida y encontrar el propio lugar en el mundo.

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Uno de los aspectos más interesantes de su contenido es la capacidad de pasar de la risa a la reflexión. En una de sus publicaciones recientes, Ariel habló sobre la presión de aparentar prosperidad, las comparaciones con otras personas y la tentación de medir el éxito a partir de lo que se exhibe en las redes sociales. A través de una conversación imaginaria con su automóvil, al que llama Paco, reconoció cómo llegó a cuestionar lo que tenía por compararse con quienes proyectaban una imagen de lujo.

Su mensaje invita a detenerse y recordar que la calidad de vida no depende necesariamente de las posesiones materiales, sino también de la tranquilidad, la gratitud y la posibilidad de disfrutar lo que se ha conquistado.

En un entorno digital donde con frecuencia parece imprescindible exhibir una vida perfecta, la propuesta de Ariel adquiere un valor particular cuando se atreve a mostrar sus dudas, emociones y aprendizajes. Su contenido recuerda que las redes sociales pueden ser algo más que una vitrina de apariencias: también pueden convertirse en un espacio para compartir experiencias con las que otros se identifiquen.

Quizás ahí radique parte de su conexión con el público: en la posibilidad de reírse de las pequeñas cosas, reconocer las propias contradicciones y comprender que el éxito no siempre consiste en tener más, sino en aprender a valorar lo que realmente importa.

Para conocer más sobre el contenido de Ariel Ramos Perdomo, visite el perfil en Instagram @ariel_ramos_perdomo

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