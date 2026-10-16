La cantante Shakira junto a Maluma el domingo 12 de octubre, durante el concierto de la Residencia de Shakira en Europa "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el Macondo Park en Madrid (España).

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Selma Blair se declaró no culpable de dos cargos de agresión en segundo grado por presuntamente patear a una agente de policía y a una enfermera tras un incidente en un vuelo de Delta entre Los Ángeles y Nueva York, recogen medios locales.

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La actriz de Legally Blonde compareció ante un tribunal penal del condado neoyorquino de Queens, donde su abogado, Shawn Barnes, sostuvo que las agresiones no fueron intencionadas, según Los Angeles Times.

La Fiscalía de Queens acusa a Blair, de 54 años, de patear a una agente de la Policía de la Autoridad Portuaria cuando la trasladaban en una camilla desde el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) hasta el Jamaica Hospital Medical Center.

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Shakira pone fin a histórica residencia en Madrid

Shakira despidió su residencia europea en Madrid, en un último concierto rodeada de sus amigos, tal y como ella lo definió: Maluma, Beéle y Dani Martín y una Laura Pausini que llegó por sorpresa la acompañaron en este show tan especial, con el que puso el broche de oro a casi un mes de celebración de la cultura iberoamericana.

La artista regaló al público un concierto extra en Madrid el 12 de octubre recibido con gran entusiasmo por los fans, que se apresuraron para comprar sus entradas con menos de una semana de antelación.

Este último concierto de una residencia "histórica" fue un auténtico espectáculo a la altura de los anteriores, tanto que la barranquillera aseguró que los fans le hicieron sentir "como si estuviera empezando" su carrera al vitorearla y apoyarla.

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Hijo de Halle Berry quiere testificar ante juez por presunta agresión de la actriz

La batalla judicial entre Halle Berry y su ex, Olivier Martinez, escala a un nuevo nivel. Según el actor francés, el hijo que comparten, y por el que están en plena disputa por la custodia, está dispuesto a declarar ante el juez y dar su versión de las presuntas agresiones sufridas por parte de su madre.

En días pasados Martinez acusó a la actriz de haber agredido físicamente a su hijo Maceo, de 13 años. El hombre presentó una demanda para buscar obtener la custodia total del joven y solicitó una orden de alejamiento temporal.

Según los documentos obtenidos por People, Olivier señala que el adolescente merece tener la oportunidad de exponer su vivencia ante el juez.

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Hospitalizan a Sean "Diddy" Combs tras sufrir lesión en la cabeza

El rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs, que actualmente cumple condena en una prisión federal del país, ha sido trasladado a un hospital para recibir tratamiento tras sufrir una lesión en la cabeza, informó Los Angeles Times.

Un representante del también fundador de la compañía Bad Boy Records declaró al diario que están "al tanto de las informaciones relativas a Sean Combs y trabajamos para confirmar las circunstancias. La salud y el bienestar de Sean son nuestra prioridad inmediata, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros".

Combs, de 56 años, quien se encuentra encarcelado por dos cargos relacionados con la prostitución, fue trasladado de urgencia a un hospital el sábado debido a una lesión que no ponía en peligro su vida, informó TMZ.

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Sentencian a 40 años de cárcel a líder de pandilla por el asesinato de Tupac Shakur

Duane "Keffe D" Davis, un exlíder de una pandilla de Los Ángeles, fue sentenciado este martes por la justicia de Estados Unidos a una condena de por lo menos cuarenta años de cárcel por el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996.

El fallo de un tribunal en Las Vegas tuvo lugar después de que un jurado encontrara a Davis culpable por el crimen tras horas de deliberación en agosto.

La defensa de Davis dijo que apelará la decisión.

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