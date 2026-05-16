sábado 16  de  mayo 2026
MÚSICA

El himno de Shakira y discos de Julieta Venegas y Maluma lideran la escena musical

La colombiana Shakira vuelve a liderar un himno del Mundial de Fútbol al lanzar con el nigeriano Burna Boy el tema oficial "Dai Dai"

Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy.&nbsp;

Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy. 

EFE

MIAMI.- El himno de Shakira para el Mundial de Fútbol de 2026 y los nuevos discos de la mexicana Julieta Venegas y el colombiano Maluma lideran los estrenos de la música latina de la semana, en la que también destacan exponentes del regional mexicano como Edén Muñoz y Grupo Firme.

La lista de la nueva música la complementan el venezolano Lasso, la argentina Yami Safdie y el puertorriqueño Lenny Tavárez, con pop y ritmos tropicales de sus países.

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Shakira alza la copa

La colombiana Shakira vuelve a liderar un himno del Mundial de Fútbol al lanzar con el nigeriano Burna Boy el tema oficial 'Dai Dai', que la FIFA considera que "captura la energía, la pasión y el espíritu global" del torneo, que comienza el 11 de junio. Shakira cantará en la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

Julieta Venegas vuelve a sus raíces

La mexicoestadounidense Julieta Venegas regresa a sus raíces con 'Norteña', su nuevo álbum de estudio con 12 canciones de regional mexicano en el que explora sus raíces en la frontera de Tijuana y California. El disco, con sencillos como 'Volver a ti' con Bronco, está armonizado con guitarras acústicas, requintos y vientos.

Maluma está 'loco por volver'

El colombiano Maluma estrena su álbum de estudio 'Loco X Volver, que dedica a su natal Medellín. Con el disco, el cantante promueve la tradición, cultura y la música "que marcaron su vida", según un comunicado. "Es el álbum más importante y más personal que he hecho. Representa mis raíces, mi cultura", asevera.

Edén Muñoz y su homenaje a la música mexicana

Un exponente del género regional mexicano contemporáneo, Edén Muñoz, rinde homenaje a una de sus leyendas, Antonio Aguilar, al lanzar la versión de 'Albur de Amor'. En esta nueva interpretación, Muñoz promete combinar "sensibilidad contemporánea" con el espíritu popular de uno de los principales cantantes mexicanos del siglo XX.

Grupo Firme llora al desamor

La agrupación de regional mexicano Grupo Firme lanza 'Qué mal te ves sin mí', una canción de desamor para quienes sufren de un corazón roto. El tema, con un video grabado en un volcán en Costa Rica, explora una relación que se terminó y en la que "uno quedó más dolido", mientras que el otro se ha ido con alguien más.

Lasso suena a nostalgia

También sobre rupturas, el cantautor venezolano Lasso celebra su "¡¡¡FELIZ ANIVERSARIO!!!", nuevo sencillo con nostalgia sobre celebrar una relación que terminó. "Estaba harto de escucharme a mí mismo quejándome en mis canciones por 'breakups' que terminaron siendo las mejores cosas", expresa en un comunicado.

Yami Safdie se pregunta si es 'mala'

En una línea similar, la argentina Yami Safdie lanza 'La mala', que define como una de sus obras "más personales y emocionalmente reveladoras" por contar la historia de una ruptura en la que una mujer reflexiona sobre las consecuencias de la relación, que distorsionó su sentido de sí misma y sobre la que siente culpa.

Lenny Tavárez estrena una salsa 'Pa' lo bonito'

En otro tono, el puertorriqueño Lenny Tavárez lanza 'Pa' lo bonito', un tema de salsa inspirado en el amor, la nostalgia y las conexiones reales. El boricua busca una esencia romántica y rítmica para celebrar la belleza "de los momentos más simples de la vida", con video filmado en Miami con romanticismo, calma e intimidad.

FUENTE: EFE

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