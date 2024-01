Artefactus Cultural Project promueve encuentro de poesía con José Abreu Felippe

José Abreu Felippe nació en La Habana, Cuba y ha desarrollado una sobresaliente carrera como escritor. Es el mayor de una familia de escritores, junto a sus hermanos Juan y Nicolás. Los tres tienen una sólida obra en varios géneros y están unidos literariamente en el libro Habanera fue, en homenaje a su madre.

La obra poética de José Abreu Felippe comprende los libros Orestes de noche (1985), Cantos y elegías (1992), El tiempo afuera, por el que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Gastón Baquero 2000; De vuelta (2012), El tiempo a la mitad: mi poesía (2015), que reúne sus libros publicados en el género, así como poemarios y poemas que aparecen por primera vez en ese volumen. También Morir por tramos (2022) y trabaja en Los animales muertos, de próxima aparición.

Sobre este nuevo libro el autor expresa: “estoy por concluir algo que es muy probable que agrupe como Los animales muertos y que espero publicar este año. Son poemas que giran alrededor de uno de los temas recurrentes en mi poesía, la vida intentando burlarse de la muerte”.

La Fundación Cuatrogatos creada por los escritores Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez, es una institución con propósitos educativos y culturales, enfocada en los niños y jóvenes, así como en los adultos, que tiene un programa de actividades continuo y multidisciplinario.

La organización tiene como misión “Promover la publicación, el conocimiento y la lectura de libros de calidad, publicados en español, que desarrollen la apreciación estética y fortalezcan las capacidades creativas y analíticas, especialmente de los niños y jóvenes”. La página web de la entidad enfatiza también, que se proponen “preservar, compartir y divulgar la herencia cultural hispanoamericana en Estados Unidos”.

El centro cultural Artefactus que el pasado año cumplió 15 años de trayectoria, estableció en la primavera del 2008, el programa Autores “con el propósito de contribuir a la difusión de escritores hispanoamericanos y promover la literatura”, señala Eddy Díaz Souza, quien agrega: “desde entonces ha presentado a numerosos e importantes narradores, dramaturgos, ensayistas y poetas”.

En ese espíritu de trabajo en conjunto se sitúa la serie de lecturas poéticas, que realizarán el sábado 13 de enero con José Abreu Felippe.

El autor invitado leerá poemas de sus libros publicados y otros textos inéditos y conversará con el público sobre su quehacer creativo. Además de poeta, Abreu Felippe es autor de la pentalogía El olvido y la calma, que comprende las novelas Barrio Azul, Sabanalamar, Siempre la lluvia (finalista en el concurso Letras de Oro, 1993), El instante y Dile adiós a la Virgen.

Abreu expresa sobre su relación con la poesía: “La poesía siempre ha sido lo que más me ha intrigado y lo que más me ha atraído. He tratado de acercarme a ella todo lo que he podido, de sentir su presencia. No sé si lo habré conseguido alguna vez. La poesía es como un niño travieso que se escapa”.

Por el conjunto de su carrera como dramaturgo recibió en el 2012 el Premio Baco, que le otorgó Teatro Miami Studio. En su dramaturgia destacan Amar así; Teatro que reúne cinco piezas; Rehenes; Tres piezas; Árido (obra integrada al libro Tres dramaturgos, tres generaciones). En conmemoración del 40 aniversario del Éxodo del Mariel, reeditó la pieza Amar así, escrita en Cuba en 1980 en plena efervescencia de los sucesos del Mariel. En el 2021 recogió parte de su dramaturgia en Teatro reunido.

José Abreu Felippe recibe este mes de enero el Premio Editorial El Ateje de Narrativa, por el conjunto de su trabajo como novelista y cuentista. Entre sus libros de relatos destacan Cuentos mortales, Yo no soy vegetariano, Confrontaciones, El camino de ayer, Treinta y dos historias, Las moscas verdes y Cuentos desnudos.

La edad del tiempo, encuentro con el escritor José Abreu Felippe, se realizará el sábado 13 de enero, a las 8:30 pm, en el centro cultural Artefactus, 12302 SW 133rd Ct., Miami, 33186. La entrada será gratuita.