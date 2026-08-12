Artista Fredy Villamil lleva su obra al National Art Center de Tokio

"Representar mi trabajo en la 27.ª edición de Art Actuel France–Japon, en el National Art Center de Tokyo, es un profundo honor, pero también una responsabilidad que asumo con mucha seriedad", afirma el artista.

Tras ser galardonado con el Prix Renée Béja de la Fondation Taylor durante el Salon d’Automne de París, Villamil consolida un circuito de exposiciones que conecta Europa, Asia y América a través de un lenguaje pictórico arraigado en la textura, la figura y la memoria.

MIAMI.- La trayectoria del artista plástico Fredy Villamil vive un punto de inflexión internacional con su participación en la 27.ª edición de Art Actuel France–Japon, prestigiosa muestra albergada en las instalaciones del National Art Center de Tokio.

Tras ser galardonado con el Prix Renée Béja de la Fondation Taylor durante el Salon d’Automne de París, el creador consolida un circuito de exposiciones que conecta Europa, Asia y América a través de un lenguaje pictórico arraigado en la textura, la figura y la memoria.

Villamil explica en una entrevista para DIARIO LAS AMÉRICAS que formar parte de una vitrina que reúne a más de 500 obras de creadores japoneses, franceses e internacionales no representa un hecho aislado, sino una responsabilidad que asume como embajador de su propia identidad cultural.

"Representar mi trabajo en la 27.ª edición de Art Actuel France–Japon, en el National Art Center de Tokyo, es un profundo honor, pero también una responsabilidad que asumo con mucha seriedad", afirma el artista.

"Al presentar mi pintura en Japón y posteriormente en otros escenarios de Asia, siento que no solo traslado lienzos de un continente a otro. Llevo conmigo una memoria, una identidad y una manera particular de entender el oficio".

Puente cultural entre la materia y la resonancia universal

La propuesta pictórica de Villamil dialoga en las salas del recinto nipón junto a piezas de renombrados creadores internacionales como Lukas Kandl, Marcin Kolpanowicz, Michel Dankner, Lorena Reyes y Carlos Sablón. Lejos de buscar distancias por motivos geográficos, el artista destaca cómo las búsquedas esenciales sobre la fragilidad humana y la identidad terminan por unir a los expositores bajo el mismo techo institucional del Salon d’Automne, JIAS y CAEA.

"Mi propuesta nace de un diálogo constante entre la materia, la emoción y la memoria", explica.

"Lo apasionante de estos espacios es comprobar que, bajo referencias culturales distintas, subyacen las mismas inquietudes esenciales: la búsqueda de identidad, la fragilidad de la condición humana y la urgencia de interpretar el mundo".

Esta perspectiva de intercambio ha guiado la reciente itinerancia de Villamil por recintos de alto valor patrimonial, incluyendo el Yi Zhong Art Museum en Hangzhou, China —donde obtuvo el Artistic Practice Award—, el Palazzo dell’Emiciclo en L'Aquila, Italia, y el Musée diocésain de Pelplin en Polonia.

La figura y la apertura al espectador

Al analizar los elementos plásticos que han captado la atención de curadores y colectivos internacionales, Villamil señala que la densidad física de sus piezas funciona como un vehículo narrativo donde la textura deja de ser un adorno para convertirse en el registro vivo del tiempo y del pulso orgánico.

"En mi trabajo, la textura no es un mero ornamento superficial; es el estrato donde reside la memoria", señala.

"Busco una tensión permanente entre lo figurativo y la abstracción. Me interesa que el espectador reconozca un gesto, una silueta o una atmósfera, pero que al mismo tiempo tropiece con zonas de misterio e incertidumbre que lo obliguen a completar la obra con su propia experiencia".

Con más de tres décadas dedicadas a la creación artística, el trabajo colaborativo con personalidades como el maestro Bumpei Magori impulsa al pintor a proyectar nuevas publicaciones e investigaciones curatoriales, entendiendo que el arte no es un destino estático, sino un proceso en constante evolución.

"A lo largo de más de tres décadas dedicadas incansablemente a la pintura, he aprendido que el prestigio o las geografías conquistadas no son la meta, sino el medio", concluye el creador. "Mi verdadero objetivo es que cada lugar, cada cultura y cada mirada transformen radicalmente mi manera de sentir el arte. En última instancia, la pintura no es un destino al que se llega, sino un acto de fe continuo".