viernes 7  de  agosto 2026
MÚSICA

Karol G revela canciones de su nuevo álbum y sorprende con colaboraciones

La artista señala que la canción con Bruno Mars se llama Still; con Drake es Ahí y BbY WOW es el nombre del tema con Judeline y Rusowsky

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.

Getty Images via AFP / Tommaso Boddi

BOGOTÁ.- El nuevo álbum de Karol G, No me arrepiento de sentir tanto, que será publicado el viernes, tendrá colaboraciones con el estadounidense Bruno Mars, el canadiense Drake y los españoles Judeline y Rusowsky, confirmó este miércoles la artista colombiana en Instagram.

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La cantante publicó el listado de las 14 canciones que integrarán su nueva producción, que cuenta con dos canciones que ya fueron publicadas: MATADORA, que fue estrenada el pasado 24 de julio en la primera fecha del Viajando por el Mundo Tropitour en Chicago, y Después de ti, con el estadounidense Greg Gonzalez.

También interpretó la canción No me arrepiento de sentir tanto en un concierto en Washington esta semana.

Colaboraciones

En la publicación, la artista señala que la canción con Bruno Mars se llama Still; con Drake es Ahí y BbY WOW es el nombre del tema con Judeline y Rusowsky.

El resto de canciones del álbum son Te llevas To, Maybe, Bebiendo Lágrimas, Final feliz, Alguien que te amaba, For u My lova, Si lo ven, Con quién andará y Eclipse.

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El álbum No me arrepiento de sentir tanto llegará apenas un año después del homenaje a sus raíces latinas que hizo en Tropicoqueta y con el que se encuentra de gira.

Hace poco, la colombiana señaló en una entrevista con la revista Elle que el nuevo álbum sería una puerta a una Carolina "más intima". No me arrepiento de sentir tanto será el sexto disco de estudio de La Bichota.

FUENTE: EFE

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