lunes 10  de  agosto 2026
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Paulina Rubio gana batalla legal por la custodia de su hijo con Colate

La sentencia, emitida tras meses de proceso judicial, ratifica que el adolescente continuará viviendo principalmente en Miami junto a la artista

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

Cortesía/Univision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras una prolongada disputa legal, la cantante mexicana Paulina Rubio obtuvo un fallo favorable por parte de la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, la cual desestimó la solicitud de su expareja, el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera ("Colate"), para trasladar la residencia de su hijo Andrea Nicolás, de 15 años, a Madrid.

La sentencia, emitida el 9 de agosto de 2026 por la jueza Marlene Fernandez-Karavetsos tras meses de proceso judicial, entrevistas privadas con el menor y la evaluación de un representante tutelar, ratifica que el adolescente continuará viviendo principalmente en Miami junto a la artista, quien además mantendrá la potestad de decisión final sobre sus asuntos escolares.

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Desestimación de acusaciones

En la resolución, la magistrada determinó que Vallejo-Nágera no logró acreditar con pruebas suficientes que la mudanza a Europa respondiera al bienestar del menor, descartando asimismo las denuncias de presunto abuso físico o mental atribuidas a Rubio.

Dicha conclusión fue respaldada por el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), organismo que investigó los señalamientos y determinó que no existían indicadores de maltrato.

El fallo del tribunal valoró especialmente la evolución de la cantante a lo largo del proceso:

“La sentencia reconoce una 'mejora sustancial' en la actitud de la cantante y destaca su disposición para seguir las recomendaciones terapéuticas establecidas en beneficio de su hijo. Este comportamiento fue considerado favorable al momento de determinar qué condiciones podían ofrecer mayor estabilidad al adolescente”, detalla la resolución judicial.

Por el contrario, la corte cuestionó duramente la conducta del empresario español, señalando que incurrió en interferencias sistemáticas, inició procedimientos paralelos en España sin autorización de la sede judicial de Florida e involucró al menor en las disputas de los adultos.

Asimismo, el tribunal recordó antecedentes como retenciones extemporáneas del adolescente durante periodos vacacionales y un desacato civil registrado en 2020 por exposición mediática.

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