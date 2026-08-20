jueves 20  de  agosto 2026
MÚSICA

Artista Calle 24 cancela gira por Estados Unidos tras revocación de visa

Diego Millán, nombre de pila del artista, tenía pautada ocho presentaciones que se vieron afectadas. No obstante, pudo realizar las primeras de la gira

El artista Calle 24.&nbsp;

El artista Calle 24. 

Captura de pantalla/Instagram/@calle24.oficial
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El artista mexicano Calle 24 ha anunciado la cancelación de su gira Eterno Tour por Estados Unidos debido a que su visa de trabajo le fue revocada de manera inesperada. La información fue confirmada por el propio intérprete en una publicación de Instagram.

“Debido a circunstancias imprevistas ajenas a mi voluntad, que tienen que ver con la sorpresiva revocación de mi visa de trabajo, nos vemos en la necesidad de cancelar las próximas presentaciones que se tienen programadas en Estados Unidos”, escribió.

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“Esta decisión se toma con absoluto respeto a las disposiciones y normativas establecidas por las autoridades estadounidenses”.

Conciertos

Diego Millán, nombre de pila del artista, tenía pautada ocho presentaciones que se vieron afectadas: el 15 de agosto en el Payne Arena de Hidalgo, Texas; 21 de agosto en The Underground en Charlotte, Carolina del Norte; 22 de agosto en Tabernacle en Atlanta; 23 de agosto en el House of Blues de Buena Vista, Florida; 12 de septiembre en The Aztec Theatre de San Antonio; 13 de septiembre en 713 Music Hall en Houston; y 18 de septiembre en el Riviera Theatre de Chicago.

Millán solo pudo realizar los primeros siete conciertos de la gira.

“Nuestro equipo se encuentra atendiendo la situación y realizando las gestiones correspondientes, con la esperanza de poder regresar muy pronto a los escenarios de Estados Unidos y así reencontrarme con este grandioso público. Es importante decir que estas acciones afectan únicamente las presentaciones programadas en Estados Unidos. Los demás compromisos y actividades fuera de dicho territorio continuarán con normalidad”, agregó.

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