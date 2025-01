Artistas latinos brindan apoyo a víctimas de los incendios en Los Ángeles

MIAMI.- Numerosos artistas latinos han reaccionado ante los devastadores incendios que han azotado Los Ángeles . No han sido pocos los que no solo han dedicado unas palabras a los residentes de la ciudad, también se han puesto a disposición para apoyar a los afectados.

“Los Ángeles siempre nos ha tratado a todos los artistas, a Maná, bueno, ha sido familia para nosotros Los Ángeles. Pongamos una donación. Y también a toda la comunidad mexicana y latinoamericana en Estados Unidos, hay que ponerle hoy por hoy lo que se pueda. Hay que buscar algún lugar, alguna fundación, alguna institución que pueda canalizar los recursos que mandemos”, dijo el vocalista de la banda Fher Olvera.

Por su parte, Fuerza Regida alquiló un hotel para brindar asilo a al menos 50 familias afectadas.

“A nuestra querida comunidad afectada por los incendios de Los Ángeles: Estamos aquí para ustedes en este momento difícil. Hemos alquilado un hotel con espacio para más de 50 familias, y habrá más disponibles para quienes necesiten refugio. Por favor, sepan que estamos con ustedes y continuaremos apoyándoles durante este difícil periodo”, informó la agrupación el 11 de enero.

Apoyo de la comunidad latina

Alejandro Fernández emitió un sentido comunicado en redes sociales, donde recordó que su carrera comenzó en Los Ángeles y manifestó sentirse abatido por la tragedia que sacude a la ciudad.

“Empecé mi carrera en USA en Los Ángeles. Tengo tantas memorias de esta gran ciudad y de los fans que me han recibido siempre con mucho cariño. Me rompe el corazón ver la situación: los incendios, la pérdida de vida y propiedad, el sufrimiento", comentó.

El Potrillo expuso que realizó una donación tanto a organizaciones que dan ayuda a las víctimas, así como a la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

"En momentos como este mostramos nuestra fuerza en nuestro sentido de comunidad. Es por eso que si puedes y quieres ayudar, tu ayuda es invaluable para los grupos y gente arriesgando su vida. Yo lo haré apoyando a estas dos causas: Al Departamento de bomberos de Los Ángeles y Al Wildfire Relief Fund 2025 que actualmente se encuentran en la zona apoyando. Es momento de regresar a esta magnífica ciudad lo que a tantos nos ha dado. Los Ángeles, estamos contigo. Los quiero".

El astro mexicano Peso Pluma también realizó una donación a los Bomberos de Los Ángeles.

"Aquí estoy en California, lo que es mi segunda casa, muy apenado y muy triste por lo que ha estado pasando estos últimos días en Los Ángeles, California. Dando las gracias a todos los bomberos y a todas las personas que han estado atendiendo a todos los llamados de emergencia para apagar estos fuegos. A nivel personal, he decidido apoyar a la Fundación de Los Ángeles Fire Department”, dijo el intérprete de corridos tumbados el 11 de enero en un video que compartió en Instagram.

"Para todos aquellos que me han estado preguntando cómo y dónde podemos ayudar, les voy a dejar el link donde yo personalmente he decido a donar. Hay que estar unidos. El corazón de la Double P y el corazón de México están con Los Ángeles, California. Aquí andamos, hay que apoyarnos todos juntos”.

Por su parte, la hija de Jenni Rivera, Chiquis, se unió a voluntarios en Santa Anita, un refugio de California.

"Gracias a todos los que nos acompañaron a última hora como voluntarios. Y también a los vendedores que llevaron comida. Todo fue tan de última hora. Pero Vanessa, mi comadre y amiga, aguantó mientras yo estaba en Filipinas estuvimos hablando de cómo queríamos ayudar y ella lo organizó todo. Le dije lo que queríamos y nos pusimos de acuerdo”, escribió en una historia de Instagram.

"No estoy publicando esto para presumir o recibir elogios, Dios sabe que no quería publicar nada en absoluto. Simplemente me siento muy agradecida a todos los que se unieron en el último minuto para venir a ayudar y proporcionar suministros y nos hicieron descuentos. No tenían por qué hacerlo, sobre todo en el último minuto. Me encanta ver que la gente se une", añadió.