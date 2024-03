Artistas de Miami crean proyecto visual y literario con realidad aumentada

MIAMI .- Los creadores Kevin B Casas y Grethel Delgado lanzaron esta semana su proyecto multidisciplinario titulado “ Poesía Aumentada ” . La idea de este proyecto no convencional es hacer un cruce entre tecnología, literatura y video en una serie que utiliza realidad aumentada e inteligencia artificial a partir de fotografías y poemas de la escritora Grethel Delgado.

El proyecto surgió de un encuentro fortuito entre los creadores, en una galería donde se exhibían las obras de realidad aumentada de Casas. El artista decidió tomar algunos de los poemas de Delgado y usarlos para crear nuevas obras. Al principio la idea era imprimir algunos folletos, pero la idea ha evolucionado a otros formatos, tal vez incluso un pequeño libro de poemas aumentados.

Cruce entre literatura y tecnología

En tiempos de un trepidante desarrollo de la tecnología, el arte puede crear una forma de dialogar con la inteligencia artificial, por lo que las obras de esta serie generan un raro animal que descansa sobre el lienzo pero cobra vida en el espacio digital. El resultado es que el poema se lee como un video en realidad aumentada sobre el lienzo impreso o cualquier superficie donde se proyecte la imagen.

La perspectiva interdisciplinar es un valor fundacional del proyecto “Poesía Aumentada”, cuyo objetivo, en esta primera serie, es crear un universo alternativo donde mujeres misteriosas hablan de las posibilidades de la conciencia de la poeta. Las imágenes reflejan otras vidas imposibles, donde los sueños de ser una guerrera, una poeta del siglo XIX, una Diosa, se hacen realidad en el lienzo.

Este proyecto busca inspirar nuevas formas de apreciar la literatura y el arte, además de generar interés en el público para que sea más activo en torno a la obra.

Más allá del libro

La intención es acercar la poesía a personas que nunca comprarían un libro. Al hacerla más interesante para el espectador moderno, los creadores buscan llegar al espectador de la calle y mostrarle una nueva forma de disfrutar la poesía. En cierto modo, esto es como retroceder en el tiempo, cuando la poesía formaba parte de la tradición oral. Usando la tecnología ocurre un salto hacia el futuro mientras los artistas excavan en el pasado para darle vida a la esencia de la palabra escrita.

El objetivo es llegar a una comunidad lo más amplia posible, intentando involucrar a todos los espectadores y lectores posibles. Especialmente las generaciones más jóvenes, que están más acostumbradas a lidiar con la tecnología, pueden encontrar en este un medio atractivo.

Además, los propios escritores serán un grupo focal, ya que es posible agregar más poemas y autores al proyecto. La perspectiva interdisciplinaria que incluye literatura y fotografía, permite incorporar al proyecto también a artistas visuales.

Casas, cuyas influencias artísticas son muy diversas y van desde el movimiento Net.Art hasta la literatura electrónica, tiene una serie previa de obras aumentadas: filosofiantigua.es. En este sitio web utiliza citas de filósofos antiguos, que son sus favoritas. La aplicación que diseñó para el proyecto de “Poesía Aumentada” es una nueva versión de la aplicación anterior que escribió para los filósofos.

Sobre los creadores

Grethel Delgado. Escritora y periodista. Licenciada en Dramaturgia, Instituto Superior de Arte. Máster en Comunicación de Masas, FIU. Escritora residente en la Fundación Antonio Gala (España, 2013-2014). Escritora residente en el programa 'Write Here' (Betsy Hotel, South Beach, 2021). Libros publicados: "1987", "Mariposas", "Mi familia ideal", "Necesidad de los cultos" y "No me hablen de Cuba". Su obra ha recibido el reconocimiento a través de diversos premios literarios, entre ellos el XVII Premio de Teatro de la Universidad de La Laguna, el Premio Calendario, el Premio Pinos Nuevos y el Premio David. @gretheldelgadoa en Instagram

Kevin B Casas. Licenciado en Filosofía, en la Universidad de la Habana. Máster en Historia del Arte, en la Universidad de la Habana. Asociado en Ciencia: Programación de computadoras y análisis - Programación de Aplicaciones de Negocios, Miami Dade College. Profesor en la Universidad de las Artes de Cuba, en la Universidad de la Habana y en el Miami Dade College. Ha participado como ponente en múltiples eventos, entre los que se encuentran “Beyond the Hyphen. Approaching a Post Geographic Cuba” (Princeton University). Su obra artística ha sido incluida en múltiples exposiciones como “Hope” (ESMoA, Los Angeles). Segundo lugar en el Primer Concurso de Arte Digital Samsung. (Madrid, España). @kevinbcasas en Instagram, Facebook y X