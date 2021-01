Artistas ofrecen espectáculo en un Times Square sin multitudes

El evento comenzó a las 18.00 hora local e incluyó dos himnos que hacían referencia a la crisis que vivió el mundo en el 2020: I Will Survive, que cantó Gloria Gaynor, e Imagine de John Lennon, que interpretó Andra Day.

Al escenario también subieron Pitbull, Anitta y Jennifer López.

Pitbull dio vida a la Nochevieja con los temas Don’t Stop the Party, I Believe That We Will Win y Give Me Everything.

"Tengamos el mejor momento de nuestras vidas esta noche. No te pierdas el tuyo verdaderamente en vivo desde Times Square", escribió el intérprete en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, la brasileña Anitta cantó Downtown, Me gusta y Vai Malandra con su peculiar estilo caribeño.

"¡Qué manera de empezar el año!", expresó en su red social.

Finalmente, La Diva del Bronx cantó conmovida su nuevo sencillo In The Morning.

Además de sendas presentaciones, el New York, New York, de Frank Sinatra, no pudo faltar en los primeros segundos de 2021 acompañado de fuegos artificiales y confetis.

En materia de seguridad, la policía de la ciudad de Nueva York recurrió a las tácticas de siempre: desplegó perros detectores de bombas y camiones cargados de arena como medida de precaución ante cualquier explosión. A ello se sumó una nueva ordenanza inusual que contempló evitar todo tipo de multitud en Times Square.

“Si piensan que van a poder estar ahí de pie y ver la bola, están equivocados”, indicó previo al evento Terence Monahan, jefe policial, en referencia a la bola de cristal brillante que desciende por un asta en Times Square cada víspera de Año Nuevo para marcar la medianoche.