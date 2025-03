Arturo Sandoval lleva su jazz al Arsht Center de Miami

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adrienne Arsht Center (@arshtcenter)

Los boletos para el concierto oscilan entre $40 y $130; se pueden adquirir en arshtcenter.org o en la taquilla del Arsht llamando al (305) 949-6722. Para los invitados con necesidades de accesibilidad, el espacio ofrece asientos accesibles y dispositivos de asistencia auditiva de cortesía para todas las funciones, además de interpretación en lenguaje de señas, subtítulos abiertos y descripción de audio en espectáculos seleccionados para garantizar una experiencia inclusiva para todos los asistentes.

La temporada 2024-2025 de Jazz Roots es presentada por el Adrienne Arsht Center con el patrocinio principal de Baldwin Richardson Foods, con apoyo adicional de PNC Bank, Alan y Diane Lieberman; y Steinway & Sons, el piano oficial del Adrienne Arsht Center. WDNA 88.9 FM es el patrocinador mediático.

Sobre Arturo Sandoval

Arturo Sandoval, con una trayectoria que abarca más de cinco décadas, ha redefinido el lenguaje del jazz afrocubano con una técnica impecable y una creatividad sin límites. Desde sus inicios como miembro fundador de Irakere hasta su carrera en solitario, ha cautivado públicos de todo el mundo con una versatilidad que lo ha llevado a colaborar con artistas como Dizzy Gillespie, Frank Sinatra, Alicia Keys y John Williams. Su influencia se extiende también al cine, con composiciones para películas como For Love or Country, Havana y The Mambo Kings.

Arturo Sandoval-CORTESÍA.JPG El trompetista y pianista cubano Arturo Sandoval. Cortesía/Andrea Ramírez Press

Con 10 premios Grammy, 19 nominaciones, un Emmy y la Medalla Presidencial de la Libertad, Arturo Sandoval es un referente indiscutible del jazz. Su dominio de la trompeta y el fliscorno, junto con su sensibilidad como pianista y compositor, lo convierten en un intérprete excepcional que desafía las fronteras entre lo clásico, el jazz y los ritmos caribeños.