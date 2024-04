Aseguran que actor Henry Cavill y su pareja serán padres

Henry Cavill y Natalie Viscuso presumen el embarazo

"Todo apunta a que la pareja decidió vivir los primeros meses de gestación alejados de los medios de comunicación, a quienes sorprendieron al caminar, muy enamorados, mientras Natalie presumía por primera vez su pancita. A tenor de las imágenes, la productora podría estar en el segundo trimestre de gestación, pues gracias a que no usó chaqueta, su ajustado vestido negro enmarcó su abultada barriguita. Durante este espontáneo anuncio público, el actor se mostró muy sonriente", agregó el medio especializado.

Henry Cavill, de 40 años, y Natalie Viscuso, de 33, hicieron público su noviazgo en noviembre de 2021. Para la fecha, la también productora le dedicó un mensaje en Instagram al protagonista de The Ministry of Ungentlemanly Warfare. “Estoy tan orgullosa de ti, Henry. Realmente eres el hombre más grande que he conocido”.

Tras dar a conocer la relación sentimental, tanto Henry como Natalia se han mantenido bajo perfil; sin embargo, suelen compartir algunas fotos en redes sociales y acudir juntos a ciertos eventos.