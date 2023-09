Cazzu y Christian Nodal son padres de una niña

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ♡ ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Bienvenida a su hija

Tras la publicación, las muestras de cariño, afecto y bendiciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Igualmente, figuras del mundo del espectáculo como Greeicy, Ricky Martin, Residente, Kany García, Nadia Ferreira, Prince Royce y Bizarrap, manifestaron su alegría tras la esperada llegada de la hija de ambos artistas.

Hasta los momentos se desconoce el nombre de la bebé. Igualmente, ninguno de los dos ha publicado el rostro de la pequeña.

Nodal y Cazzu confirmaron su relación en 2022, y a los pocos meses la argentina develó su embarazo durante un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, dejando caer una bata blanca que dejaba al descubierto su barriga. Posteriormente, Christian lo confirmó en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos.

"A todos los fans de corazón, que siempre están para mí, que siempre están apoyando, (quiero) darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el amor... así que arriba”, dijo.

La acción de Christian Nodal

El exponente del regional mexicano confirmó que se sometería a un tratamiento para eliminar los tatuajes de su cara porque quería que su primogénito lo conociera tal cual es.

El artista explicó, durante una entrevista en el programa de televisión Lo sé todo, en Colombia, que, aunque tatuarse es una experiencia que siempre ha disfrutado, desea eliminar los diseños que se hizo en su cara porque espera que su hija lo conozca tal cual es.

"Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita", señaló.

Fue en esa misma entrevista en la que los seguidores de ambos aseguran que Nodal reveló el género de la bebé.

