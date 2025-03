Aseguran que Ben Affleck no quiere volver a hablar sobre el divorcio de JLo

"Ben está bien. La historia de GQ era para aclarar las cosas una última vez. Ya no habla más de JLo. No está orgulloso de que su matrimonio no funcionara. No quería hacerle daño. Pero ahora solo quiere centrarse en sus hijos y en el trabajo", comentó el informante.

El insider enfatizó que Affleck está concentrado en su trabajo, pues han llegado nuevos proyectos que le entusiasman. "Le encanta estar ocupado", comentó.

Versión de Ben

Recientemente, Ben Affleck rompió el silencio respecto al presunto motivo que llevó a que su matrimonio con Jennifer López llegara a su fin. A través de una entrevista que concedió a la revista GQ, el actor y productor alegó que la razón de la ruptura está lejos de ser la que la opinión pública supuso.

En 2024, cuando la crisis matrimonial de la pareja acaparó los titulares, se especuló que la personalidad de Affleck no se adaptó a la atención que recibía su entonces esposa. Sin embargo, el actor explica que si bien es una persona reservada, esto no fue la causa de que la llama del romance se desvaneciera.

Asimismo, resaltó que la sociedad está acostumbrada a que en una separación debe existir un gran drama, pero en su caso no fue así.

"Hay una tendencia de mirar las separaciones y querer identificar las causas de raíz o algo así. Pero honestamente la verdad es más cotidiana que lo que la gente creería. No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga", aseguró.