Ben Affleck habla sobre su separación de Jennifer López

Ben Affleck y JLo asisten a la celebración de ELLE's Women in Hollywood en Nya Studios el 5 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, California, meses antes de su divorcio.

En 2024, cuando la crisis matrimonial de la pareja acaparó los titulares, se especuló que la personalidad de Affleck no se adaptó a la atención que recibía su entonces esposa.

Sin embargo, el actor explica que si bien es una persona reservada, esto no fue la causa de que la llama del romance se desvaneciera.

"Mi temperamento es un poco más reservado y privado que el de ella. Como sucede en las relaciones, no siempre tienes la misma actitud sobre estas cosas. ¿Cómo puedes reconciliar eso? Porque yo amo y apoyo a esta persona, yo creo en ella, es maravillosa, quiero que la gente vea eso", comentó.

El intérprete también explicó que pese a las diferencias, siente un profundo respeto por su exesposa.

"No fue la causa de una gran fractura. (Ella) es alguien por quien siento mucho respeto", alegó.

Asimismo, resaltó que la sociedad está acostumbrada a que en una separación debe existir un gran drama, pero en su caso no fue así.

"Hay una tendencia de mirar las separaciones y querer identificar las causas de raíz o algo así. Pero honestamente la verdad es más cotidiana que lo que la gente creería. No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga", aseguró.

Separación

López puso fin a los rumores sobre la crisis de pareja el 20 de agosto de 2024, cuando, tras meses de especulaciones, solicitó el divorcio de Affleck estableciendo el 26 de abril como fecha de separación y alegando que el motivo fue por diferencias irreconciliables.

Los famosos contrajeron nupcias en una ceremonia íntima en Las Vegas, en julio de 2022. Un mes después, el 20 de agosto, celebraron una recepción más grande en Georgia, a la que asistieron amigos y familiares.

El 7 de enero, la revista People reportó que el proceso de divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck llegó a su fin, casi 20 semanas después de que la actriz interpusiera la demanda para disolver el matrimonio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.