Aseguran que Céline Dion perdió el control de sus músculos

“Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Trabaja duro, pero ha perdido el control de sus músculos", develó Claudette, quien también es cantante.

"Lo que me duele es que ella siempre ha sido muy disciplinada. Siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía: 'vas a hacer esto y lo vas a hacer bien'", agregó.

Este enfermedad ha influenciado en la gira que Céline Dion inició previo a la pandemia del COVID-19, en 2019. El pasado 26 de mayo, el equipo de la artista canceló 40 conciertos de Courage World Tour, previstos en Europa hasta abril de 2024.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Celine Dion (@celinedion)

"Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado?, no lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho", dijo Claudette Dion.

El último concierto de Céline Dion se remonta a marzo de 2020 en Newark (Estados Unidos). Tras medio centenar de conciertos en Norteamérica, su gira mundial Courage World Tour se vio interrumpida por la pandemia del COVID-19 y la cantante nunca pudo retomarla por los espasmos musculares.

Sobre la enfermedad

El síndrome de persona rígida es una enfermedad cuya causa exacta se desconoce, pero es de origen aparentemente autoinmune.

Este síndrome, que afecta a una de cada millón de personas, provoca dolores agudos y dificultad para moverse, impidiendo la actividad física intensa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Céline Dion (@celinedion)

"El equipo médico que acompaña a Céline hace un seguimiento de la evolución de la enfermedad y su tratamiento", indicó su entorno.

Dion es una de las artistas más populares del mundo, conocida entre otros éxitos por My Heart Will Go On, canción de 1997 para la banda sonora de la película Titanic.