Aseguran que HBO prepara serie de "Harry Potter"

MIAMI.- Con Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 (Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2), el cine vio la última entrega de las películas basadas en las novelas homónimas de J. K. Rowling. Ahora, 12 años después, fuentes vinculadas con el tema aseguran que Warner Bros. Discovery Inc. está cerca de cerrar un acuerdo para una nueva serie de televisión, que será transmitida en HBO.