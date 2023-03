Final de "The Last of Us" rompe récord de audiencia de HBO

El capítulo final de la serie "The Last of Us" rompió el récord de espectadores que poseía HBO Max.

MIAMI.- El capítulo final de la primera temporada de The Last of Us se estrenó en simultáneo con la ceremonia de los Premios de la Academia. Sin embargo, los Óscar no fueron un impedimento para que los seguidores de esta producción, basada en el videojuego homónimo, sintonizaran el dramático final.

Los datos compilados por Nielsen y Warner Bros. Discovery evidencia a la audiencia que sintonizó el episodio la noche del domingo 12 de marzo tanto en el canal de suscripción HBO, así como la plataforma HBO Max.

Asimismo, Warner Bros. Discovery compartió una data que refleja cómo los seis primeros episodios de la trama ya alcanzaron un promedio de 30,4 millones de espectadores, en donde no solo se encuentra la audiencia inicial del estreno del episodio, también quienes se han ido enamorando de la serie con el paso del tiempo.

Los datos exponen cómo el episodio uno ya tiene casi 40 millones de espectadores, una cifra que seguro seguirá aumentando en los próximos días.

Sin embargo, no es la primera vez que una serie de HBO Max logra romper esta marca, pues durante la transmisión de los Grammy, el episodio cuatro de la misma producción obtuvo 7,5 millones de espectadores.

The Last of Us es el segundo estreno más visto de HBO en una década, y cuenta con 4,7 millones de espectadores. El primer lugar lo ocupa House of the Dragon.

Pese a que la precuela de Game of Thrones sigue liderando, el promedio de visualizaciones de The Last of Us mejora semanalmente respecto al promedio de House of the Dragon, según los datos.

La serie inició con 4,7 millones de espectadores y terminó con 8,2 millones, lo que refleja que la audiencia se disparó en un 75% durante la temporada; mientras que House of the Dragon inició con 9,99 millones y terminó con 9,3 millones de espectadores.

La serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey podría destronarla. No obstante, ya se convirtió también en el programa más visto de la plataforma en América Latina y Europa.

FUENTE: REDACCIÓN