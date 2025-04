Aseguran que influencer que atacó a Valentina Gilabert está arrepentida

"Tenemos que ver si logramos un acercamiento, esto mediante la Fiscalía, mediante sus asesores. Sería parte del arreglo entre nosotros, bueno, entre las partes, y ver qué podemos obtener. Obviamente, siempre con el consentimiento de, en este caso, de la víctima", dijo el representante el jueves 10 de abril.

Según dijo Ponce, Marianne ha mostrado preocupación por la salud de Valentina, quien tras el ataque fue sometida a un coma inducido y posteriormente trasladada a la Unidad de Terapia Intermedia.

Asimismo, el abogado también resaltó que la joven se encuentra angustiada porque tampoco ha podido ver a su bebé ya que permanece en prisión preventiva.

Sobre la posible sentencia que Gonzaga podría recibir, el letrado aseveró que no puede adelantarse pues aún colaboran con la investigación: "todavía estamos ofreciendo datos y medios de prueba, tanto fiscalía como defensa".

Justicia

El 18 de marzo de 2025, poco más de un mes del ataque y tras ser dada de alta, la modelo de 18 años, Valentina Gilabert, concedió una entrevista a NMás, donde abordó los recuerdos que tiene del episodio que se suscitó la noche del 5 de febrero y cómo fue sorprendida por Marianne.

"Fue por la espalda. No traté de defenderme; traté de patearla, pero no podía hacer mucho", dijo.

"Siempre estuve consciente. Al principio pensaba que era un sueño; no pensé que fuera real. Mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando. Ya estando en la ambulancia, me acuerdo que le decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo; sentía que realmente me estaba muriendo. Tenía tres fugas en mis vías respiratorias, una en la traquea y tres en los pulmones. No podía hablar, no podía respirar. Siempre estuve consciente y, la verdad, fue terrible, pero fue algo muy bueno. En mi cabeza siempre estuve recordándome, a mí misma, que no podía quedarme dormida".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NMás (@n.mas)

Valentina recibió tres heridas en el pecho, tres en la espalda, dos en el cuello, cinco en la mano, una en la cabeza, otra en la nariz y una en la pierna.

Aunque aseguró que no siente rabia, si aspira que Marianne Gonzaga cumpla una condena justa por el ataque y no se le de un privilegio por ser menor de edad.

"No creo que mi agresora debería estar libre. Me gustaría reformar la ley y que los menores reciban, realmente, la condena que merecen por sus actos".