Aseguran que Jennifer López se siente aliviada por solicitar el divorcio de Ben Affleck

Jennifer López participa en una sesión fotográfica de la película de Netflix "Atlas" en el Hotel Four Seasons Hotel el sábado 4 de mayo de 2024, en Nueva York.

Aparentemente, una de las razones que ha generado estrés a JLo es la mansión que compró junto a Affleck para que pudieran pasar tiempo con toda la familia. Sin embargo, la cantante y actriz de 55 años quiere que se venda rápido, pues no soporta estar en el lugar.

"Ella y Ben compraron la casa para toda la familia. Es demasiado grande para ella y también está llena de demasiados recuerdos".

Solicitud de divorcio

Después de casi tres meses de rumores sobre una crisis matrimonial, finalmente Jennifer López solicitó el divorcio de Ben Affleck. La petición fue hecha el mismo día del que hubiera sido el segundo aniversario de bodas de la pareja.

La intérprete presentó los documentos ante la Corte Superior de Los Ángeles. El divorcio fue reportado por TMZ, informando que la separación fue el 26 de abril y que al parecer no existe un acuerdo prenupcial.

No obstante, otra persona cercana insistió en que Jennifer estaba convencida en que podían encontrar una solución para mantener su matrimonio, pero Ben no quiso. "Ella no quería el divorcio. Quería resolver las cosas".

Pero ante el panorama, ahora López se siente aliviada por haber dado este paso importante que le permitirá continuar con su vida personal y profesional.

"Está lo mejor que puede y parece aliviada".