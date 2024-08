Revelan peticiones de Jennifer López ante solicitud de divorcio

"La creadora de éxitos de Jenny From the Block, de 55 años, presentó los documentos de divorcio en el segundo aniversario de su ceremonia de boda en Georgia. Ella mencionó su fecha de separación como el 26 de abril. La cantante de On The Floor también declaró que no quería que ella ni Affleck, de 52 años, recibieran manutención conyugal, según documentos judiciales obtenidos por Page Six", publicó el portal web.