Jennifer López comparte imágenes de la celebración de su cumpleaños

Aunque la celebración se llevó a cabo el fin de semana del 20 de julio en Los Hamptons, Nueva York, no fue sino hasta este 24 de julio, día del cumpleaños de JLo, que la Diva del Bronx compartió en redes sociales un video sobre la deslumbrante noche.

La celebración

La actriz cuidó cada detalle del lugar para que los invitados se sintieran realmente inmersos en la época que evoca la serie de Netflix. Los asistentes llegaban al lugar en carruajes blancos tirados por caballos del mismo color, hubo música instrumental e incluso bailes como los que se realizaban en el siglo XIX.

"Queridos lectores... Todos tuvieron una noche espléndida", reza el texto que acompaña el audiovisual que evidencia los looks que lució López, así como algunos momentos memorables de la velada que compartió con amigos y familiares.

En el video también se observa que JLo cantó algunas canciones y tuvo una torta de cuatro pisos.

Su madre, Guadalupe Rodríguez; Benny Medina, su manager; Stevie Mackie, coach de voz; y su hijo, el mellizo Max Muñiz, de 16 años y fruto de su matrimonio con Marc Anthony; son algunos de los miembros de su círculo más íntimo que se observan en la fiesta.

El gran ausente, como ya se sabía, fue Ben Affleck; lo que evidencia aún más el distanciamiento de la pareja.

55 años

El día de su cumpleaños, Jennifer López compartió en las historias de Instagram un sinfín de publicaciones de amigos y cuentas de fanáticos que le deseaban larga vida y prosperidad.

A tempranas horas, la intérprete compartió en el feed una fotografía que se tomó frente a un espejo y en el que deja ver su espléndida silueta con un traje de baño blanco, su cabello arreglado con una cola alta y accesorios dorados en sus muñecas, argollas a juego y una sutil cadena en su cuello.

El detalle más relevante: sostiene su iPhone con la mano izquierda y solo tiene en ella un gran anillo en su dedo índice, en el anular no lleva ni la alianza de matrimonio ni el aro de compromiso que le dio Ben Affleck.

Acompañó la foto con las palabras: "This Is Me…Now (Esta soy yo... ahora)", que hace alusión a su último álbum.

Más tarde, JLo compartió unas fotografías en la que posa en pijama junto a un gran pastel de cumpleaños, flores y globos.

"He estado viendo todos tus deseos de cumpleaños, hermosos vídeos y publicaciones toda la noche y esta mañana de todo el mundo. Me he reído, sonreído, derramado algunas lágrimas, y cuando vi la cartelera en Times Square me sentí completamente abrumada. Realmente tengo a los mejores y más increíbles fans del mundo. Nunca podría expresar lo conmovida que estoy o lo increíblemente bendecida que me siento de teneros a todos parte de mi vida. Muchas gracias", inició.

"Es difícil de creer que hayamos pasado todo este tiempo juntos. Es divertido. Me encuentro contemplando el viaje más extraordinario y todavía me siento como la misma chica empezando tan llena de energía y bravuconería, lista para tomar todo el mundo; y, sin embargo, tan tierna, frágil y a veces asustada pero siempre llena de amor por dentro", recordó.

La cantante expuso que su mayor regalo han sido sus seguidores y les agradeció por estar siempre para ella.

"Tengo tanto amor por ti. Quiero que sepas en mi cumpleaños que TÚ eres mi mayor regalo. Además de mi familia y amigos, siempre has estado ahí para mí en los buenos momentos y en los tiempos difíciles. Siempre puedo contar contigo. Y quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Gracias por tu cuidado, tu comprensión, tu lealtad y lo más importante tu amor. Gracias, Gracias, Gracias...", culminó.

Por último, publicó un video en el que canta junto a Steve Mackie. "Por un nuevo y FELIZ año alrededor del sol... Noches de cumpleaños tardías con @steviemackey", escribió.