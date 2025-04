Aseguran que la infanta Sofía no recibirá formación militar

La información ha sido difundida por la revista ¡HOLA! , y aunque la Casa del Rey no se ha pronunciado al respecto, el medio señala que la decisión de Sofía está basada en su deseo de iniciar una carrera universitaria, puesto que la ley no le impone a la infanta acudir a la Academia Militar.

"Para Sofía será diferente, aunque la seguridad con la que se predijo el futuro inmediato de la heredera no existe ahora con la infanta, que no tiene la obligación de pasar por las Fuerzas Armadas. Falta la confirmación oficial, pero según nuestras informaciones, la hija pequeña de los Reyes no recibirá formación militar", reseña la revista.

En este sentido, el magazine también destacó que Sofía evaluó ingresar al Ejército de Tierra y recibir un curso de piloto de helicópteros en la Academia de Aviación del ET; pero prefirió ingresar a la Universidad.

Especialización

Trascendió también que aún no está claro si cursará estudios en España o en el exterior, pero se supo que la infanta no descarta ninguna opción y ha aplicado en varios institutos, entre ellos la Universidad de Washington, Estados Unidos. A diferencia de España, donde la joven no tendría que aplicar a una prueba de admisión, en el exterior sí debe realizar el proceso de preinscripción obligatorio para cualquier aspirante.

"Se espera que la Casa del Rey informe de ello cuando finalice su curso en Gales, pero fuentes cercanas a la familia nos avanzan que la idea es que se vaya al extranjero, probablemente a EE. UU. Es la única manera de que pueda disfrutar de una seguridad y de una privacidad que no podría tener en España", agrega ¡HOLA!.

Hasta los momentos se desconoce cuál sería la carrera que escogerá, pero la revista señaló que está interesada en las relaciones internacionales, así como también a áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.