Aseguran que Mariah Carey sabía que su hermana estaba muriendo y no la visitó

MIAMI.- La relación de Mariah Carey con su difunta hermana estuvo marcada por los abusos. Así lo reveló la artista en sus memorias, The Meaning of María Carey, donde expuso que durante su adolescencia Alison no solo la expuso a las drogas, también trato presuntamente de venderla a un proxeneta, entre otras razones que obligaron a la cantante a alejarse de ella.

Y a una semana de su fallecimiento, trascendió que la intérprete de All I want for Christmas is you sabía que la salud de su hermana se apagaba, pero se negó a visitarla o contactarla para despedirse.