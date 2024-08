Mariah Carey informa que su madre y hermana fallecieron

La cantante de 55 años solicitó respeto ante el momento tan difícil que vive su familia. "Agradezco el amor y el apoyo de todos y el respeto por mi privacidad durante este momento tan difícil".

Hasta los momentos, se desconocen las causas de muerte de ambas mujeres.

Relación

La intérprete de All I Want for Christmas Is You confesó en sus memorias The Meaning of Mariah Carey que mantuvo una relación complicada con su progenitora, quien fue cantante de ópera y profesora de canto en Juilliard.

"Como muchos aspectos de mi vida, mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones y realidades encontradas. Nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido todo un arcoíris de emociones. (...) Nuestra relación es una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción", reza una parte del libro.

Sin embargo, en la publicación la artista admite que siente amor por su madre, pese a los desacuerdos que tuvieron. "Un amor complicado ata mi corazón al de mi madre".

"A Pat, mi madre, quien, a pesar de todo, creo que hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda, siempre", se lee en la dedicatoria del tomo.

La cantante también señaló en sus memorias que mantenía un vínculo complicado con su hermana Alison y su hermano Morgan.