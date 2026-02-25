Aseguran que Martin Short está devastado por la muerte de su hija Katherine

El actor estadounidense Martin Short en la alfombra roja de KOOZA del Cirque du Soleil en el muelle de Santa Mónica en Santa Mónica, California, el 24 de octubre de 2024.

MIAMI.- Martin Short y su familia se encuentran devastados por la prematura muerte de Katherine Short, hija mayor del actor. Así lo han expuesto en un comunicado que compartieron con la revista People en el que confirmaron la muerte de la mujer de 42 años.

"Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo", reza el texto.

TMZ informó el martes 24 de febrero que Katherine había sido hallada sin vida el lunes 23.

Según trascendió, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada de emergencia desde una vivienda en Hollywood Hills a las 18:41 p.m.. Posteriormente, la revista People confirmó que Katherine se había suicidado.

Vida

Katherine era la mayor de los tres hijos adoptivos de Martin y su difunta esposa, Nancy Dolman, con quien estuvo casado durante 30 años y falleció de cáncer de ovario en 2010.

A la mujer de 42 años le sobreviven su padre y sus hermanos Oliver Patrick, de 39 años, y Henry Hayter, de 36.

Cursó estudios de psicología y estudios de sexualidad de género de la Universidad de Nueva York en 2006 y obtuvo su maestría en trabajo social de la Universidad del Sur de California en 2010.

Se desempeñó como trabajadora social clínica autorizada y también a tiempo parcial en la clínica Amae Health, brindando apoyo a comunidades, grupos de apoyo familiar, apoyo de pares y psicoterapia.

Se mantuvo lejos del foco mediático, pero acompañó a su padre a algunos eventos importantes de Hollywood.