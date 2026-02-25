miércoles 25  de  febrero 2026
CONTROVERSIA

Activista con Tourette que gritó insulto racista en los BAFTA se pronuncia

En una entrevista que concedió a Variety, John Davison explicó que los impulsos no son controlables: "mis tics no tienen absolutamente nada que ver con lo que pienso"

El activista con síndrome de Tourette John Davidson.&nbsp;&nbsp;

El activista con síndrome de Tourette John Davidson.  

Captura de pantalla/Youtube/Inside Edition

John Davison, el activista con síndrome de Tourette que protagonizó involuntariamente un incidente racista durante la ceremonia de los premios BAFTA, asegura que sintió una "oleada de vergüenza".

"Quería que el suelo me tragara. Quería desaparecer", señala en una entrevista con Variety.

Durante la gala, Davison gritó en varias ocasiones insultos -hasta diez según explica-, uno de ellos fue nigger (forma despectiva para referirse a los negros) en el momento en que los actores negros Delroy Lindo y Michael B Jordan daban a conocer uno de los galardones de la noche.

La Academia Británica de Artes Cinematográficas y de Televisión (BAFTA) y la BBC han pedido disculpas por el incidente y la última ha asegurado que editará el vídeo final para que el insulto no pueda ser escuchado.

Davidson, cuya vida ha inspirado la película Incontrolable (I Swear), que fue reconocida esa noche con el premio al mejor casting y mejor actor, decidió salir del auditorio y ver el resto de la gala desde una pantalla.

"Intentaba calmarme, respirar, pero al final decidí irme para no causar más disgustos -señala-. Los BAFTA me buscaron una sala privada con monitor donde vi el resto de la ceremonia".

Entrevista

Davison explica a Variety, al que ha concedido una entrevista en exclusiva a través de correo electrónico, que esperaba que la gente entendiera la situación.

"Mi mente decía: 'Esta gente ha visto la película. Sabrán que no puedo evitarlo. Sabrán que no soy yo. Precisamente por eso estamos aquí'".

"La entrega de premios fue, sinceramente, una versión intensificada de mi vida cotidiana y la razón por la que, durante muchos periodos de mi vida, he tenido miedo de salir de casa, porque me da mucha ansiedad y nerviosismo pensar en que podría reaccionar y en la reacción de la gente", explica.

En la entrevista Davison trata de explicar como funciona la 'coprolalia', un rasgo de algunas personas con síndrome de Tourette, que se caracteriza por el uso involuntario de lenguaje obsceno y/o ofensivo.

"Quiero que la gente sepa y entienda que mis tics no tienen absolutamente nada que ver con lo que pienso, siento o creo -explica. Es un fallo neurológico involuntario. Mis tics no son una intención, ni una elección, ni un reflejo de mis valores".

"Quienes hayan visto 'Incontrolable' ('I Swear'), lo entenderán. Mis tics han dicho y hecho cosas a lo largo de los años que me han causado un gran dolor y malestar", señala.

Durante la gala, el activista recuerda que se emocionó al ver que "algunas de las personas más respetadas y famosas del mundo del cine" aplaudían al escuchar su nombre en los momentos anteriores al incidente.

"Me puse de pie y saludé con la mano para mostrar mi agradecimiento y reconocer que este era un momento importante en mi vida: finalmente ser aceptado. Comenzó como una de las experiencias más memorables de mi vida", recuerda.

FUENTE: EFE

