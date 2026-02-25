Venden objetos de películas "Tiburón", "Terminator" y "Star Wars" en Los Ángeles

Esta foto, tomada el 30 de enero de 2026, muestra a un asistente de galería posando con una cabeza iluminada de C-3PO de la película de 1980 "Star Wars: El Imperio Contraataca", en una vista previa de la casa de subastas de recuerdos Propstore.

LOS ÁNGELES.- Un arpón de Tiburón, una chaqueta de Terminator y piezas icónicas de la saga de Star Wars están entre los más de 1.500 objetos del cine y la televisión que se subastan a fines de marzo en Los Ángeles .

Los lotes, que también incluyen el llamado Mapa del Merodeador de las películas de Harry Potter, tienen una estimación previa conjunta de 9 millones de dólares, según Propstore, la casa de remates que organiza la venta.

La colección saldrá a subasta durante tres días a partir del 25 de marzo, con pujas presenciales solo el primer día en el Petersen Automotive Museum de Los Ángeles. Una selección de los artículos será exhibida el 11 de marzo en el hotel The Maybourne Beverly Hills.

Piezas en subasta

Entre los objetos estrella figura la cabeza del droide C-3PO usada por Anthony Daniels en El Imperio contraataca (1980), tasada entre 350.000 y 700.000 dólares. Conserva su cableado original y una antena frontal poco común.

También sale a subasta el mango del sable de luz asociado a Luke Skywalker (Mark Hamill) y Rey (Daisy Ridley) en El despertar de la Fuerza (2015), valorado en hasta 100.000 dólares.

Del clásico Tiburón (1975), el arpón empuñado por Quint (Robert Shaw) y Matt Hooper (Richard Dreyfuss) podría alcanzar los 500.000 dólares. Se ofrece junto a la caña y el carrete de Quint, estimados en 150.000 dólares.

Otra pieza destacada es la chaqueta del androide T800 (Arnold Schwarzenegger) en Terminator (1984), con sangre escénica y falsos impactos de bala, tasada entre 75.000 y 150.000 dólares.

La venta incluye además piezas de Gladiador (2000), entre ellos el casco y la máscara de Maximus (Russell Crowe), que podrían llegar a 250.000 dólares. El Mapa del Merodeador de la saga de Harry Potter completa los objetos más llamativos, con una estimación de hasta 80.000 dólares.

Según Propstore, la participación internacional, cada vez más activa online, está ampliando el mercado global de coleccionistas.

FUENTE: AFP