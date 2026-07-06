Aseguran que Taylor Swift dedicó conmovedoras palabras a Travis Kelce en la boda

Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida.

MIAMI.- No ha pasado ni una semana de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce , pero los detalles de la misma ya han empezado a trascender gracias a sus invitados o fuentes cercanas a la organización del evento, quienes han dejado pistas en redes sociales o filtrado a la prensa.

Según informa People, personas cercanas a la pareja dijeron a la revista que en la ceremonia, específicamente en los votos, Taylor dedicó a Travis unas emotivas palabras.

CELEBRIDADES Salen a la luz nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

“Taylor habló sobre cómo Travis era el chico en la escuela secundaria que, a pesar de ser el atleta estrella, se sentaba con los niños menos populares que eran acosados durante el almuerzo", comentó. "Habló sobre cómo deseaba haber conocido a alguien así cuando estaba en la escuela secundaria. Fue muy especial”, agregó.

Otro informante dijo: “Travis estaba muy emocionado durante los votos”.

Por otro lado, dos invitados no identificados dijeron a NBC News que la intérprete y el deportista escribieron sus votos, pero especificaron que Taylor incluso llegó a cantar algunos versos de los suyos.

“Pensarías que la novia sería quien lloraría más, pero en realidad fue Travis quien estaba más emocionado”, aseveró uno de los invitados.

Otros detalles

People señaló que la boda contó con alrededor de 1000 invitados y que los novios dedicaron tiempo a cada uno de sus invitados durante la celebración, una muestra de agradecimiento por su asistencia.

También trascendió que no hubo un plato único como cena, sino que ofrecieron diversas opciones entre ellos platos italianos, sushi y caviar servido y nuggets de pollo.